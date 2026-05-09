Cilento

Paura al Bivio di Acquavella: anziano finisce con l’auto nel canale

L'anziano avrebbe perso il controllo della sua Fiat Cinquecento all’altezza del campo sportivo

Chiara Esposito

Un’auto è sbandata nel pomeriggio lungo la SR 267, in zona Bivio di Acquavella, località Ardisani, terminando la corsa nel canale che costeggia la carreggiata. Alla guida c’era un anziano di Casal Velino che, per motivi ancora da chiarire, avrebbe perso il controllo della sua Fiat Cinquecento all’altezza del campo sportivo.

Gli interventi

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri della stazione locale, guidati dal Comandante Salvatore Sergi, insieme ai Vigili del Fuoco di Vallo della Lucania e ai sanitari del 118.

I pompieri hanno estratto l’uomo dall’abitacolo, mentre il personale medico, dopo le prime cure, ne ha disposto il trasferimento all’ospedale di Vallo della Lucania. Fortunatamente l’automobilista non ha riportato ferite gravi e non è in pericolo di vita.

Indagini sulla dinamica

Alle forze dell’ordine spetta ora la ricostruzione dettagliata della dinamica dell’incidente.

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