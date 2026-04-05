Paura a Villa Matarazzo: crolla pino. “Era stato segnalato da mesi”. La rabbia dei cittadini di Santa Maria

Risveglio amaro per la comunità di Santa Maria di Castellabate, dove il crollo improvviso di un imponente pino all’interno di Villa Matarazzo ha riacceso il dibattito sulla manutenzione del verde pubblico e sulla sicurezza dei cittadini. L’episodio, avvenuto durante le ore notturne, non ha causato feriti solo per una fortuita coincidenza temporale, evitando conseguenze che avrebbero potuto essere più serie.

Cronaca di un crollo annunciato

L’albero in questione non era un elemento privo di criticità. Secondo le testimonianze, il pino presentava da tempo segni evidenti di instabilità. L’inclinazione del fusto era tale da aver già spinto diversi residenti a sollevare il caso presso le autorità competenti. Nonostante i solleciti e la visibile precarietà della pianta, non sarebbero stati effettuati interventi preventivi di messa in sicurezza o abbattimento controllato.

Il cedimento è avvenuto in condizioni meteorologiche non avverse, in totale assenza di vento, fattore che sottolinea la fragilità strutturale ormai raggiunta dall’esemplare.

Il monito dei residenti e le mancate risposte

La rabbia dei cittadini nasce dalla consapevolezza che l’evento fosse prevedibile. Le segnalazioni si sarebbero susseguite per mesi, ma l’appello alla prudenza è rimasto inascoltato. Un cittadino di Santa Maria di Castellabate ha espresso con fermezza il disappunto della comunità:

“Questa mattina ci siamo svegliati con un pino crollato all’interno di Villa Matarazzo. Un albero che, da mesi, mostrava segni evidenti di pericolo: inclinato, instabile, già segnalato più volte dai cittadini agli enti preposti. Eppure, nonostante le segnalazioni, nulla è stato fatto. Solo per pura fortuna questo episodio non si è trasformato in una tragedia.”

La necessità di una manutenzione preventiva

L’episodio di Villa Matarazzo rimette in luce la responsabilità degli enti nella tutela della pubblica incolumità. La gestione del verde urbano richiede monitoraggi costanti per evitare che il patrimonio arboreo si trasformi in un pericolo per i passanti.

“Non è accettabile che si debba sempre aspettare il peggio per intervenire. La sicurezza dei cittadini dovrebbe essere una priorità, non una conseguenza. Oggi chi di dovere può solo ringraziare che sia andata bene. Ma domani?”

Il monito finale della cittadinanza è una richiesta di attenzione, manutenzione e responsabilità.

