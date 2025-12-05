Paestum, ancora vandali all’Oasi Dunale: danneggiata la sede di Legambiente

Nuovo raid contro il casotto dell'Oasi gestita da Legambiente Paestum. Ignoti sono entrati praticando un foro nel muro. L'amarezza dei volontari e l'appello a segnalare

A cura di Ernesto Rocco

Un risveglio amaro per i volontari di Legambiente Paestum e per tutta la comunità che ha a cuore la tutela del territorio. L’associazione ambientalista ha denunciato un nuovo atto vandalico ai danni del casotto situato all’interno dell’Oasi Dunale, un presidio fondamentale per la protezione della costa e della biodiversità locale.

Il ritorno dei vandali

L’episodio, segnalato ufficialmente tramite i canali social del circolo locale, ricalca purtroppo dinamiche già viste in passato. Gli ignoti si sono introdotti nella struttura utilizzando un metodo ormai tristemente noto ai gestori dell’area: hanno praticato un buco nel muro per forzare l’ingresso.

Non si tratta, dunque, di un caso isolato, ma di una reiterazione che preoccupa e sconforta. Il “solito buco”, come è stato definito dai volontari, rappresenta non solo un danno materiale alla struttura, che richiederà fondi e fatica per essere riparata, ma una ferita aperta nel tessuto della convivenza civile.

Leggi anche:

Agropoli, il TAR blocca lo sgombero del centro d’accoglienza: “47 migranti resterebbero senza dimora”

Un colpo al cuore del volontariato

La gravità del gesto va oltre il semplice danneggiamento di un immobile. Legambiente Paestum ha sottolineato come questo attacco colpisca direttamente il lavoro quotidiano di tutela e volontariato svolto per proteggere un ambiente naturale prezioso e fragile.

Il casotto non è solo un deposito o un riparo, ma il simbolo di un impegno costante per mantenere pulita, sicura e fruibile un’area che appartiene alla collettività. Ogni risorsa distolta per riparare i danni causati dai vandali è una risorsa sottratta alla cura delle dune, alla pulizia della spiaggia e alle attività di educazione ambientale.

L’appello alla cittadinanza

Di fronte a questo ennesimo sfregio, l’associazione non si arrende ma chiede aiuto. È stato lanciato un appello chiaro a chiunque possa aver visto o sentito qualcosa di sospetto nelle ore in cui è avvenuto il raid: l’invito è a segnalare immediatamente alle autorità competenti.

“L’Oasi appartiene a tutti: difendiamola insieme”, scrivono i volontari.

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Peschereccio Vassallo

Pollica, l’ultimo saluto all’“Internazionale”: recuperato il peschereccio affondato della famiglia Vassallo

Grazie alla pronta sinergia tra istituzioni, Guardia Costiera e privati, il peschereccio…

Sapri: al via le iniziative in programma per il periodo natalizio

Tante le attività che coinvolgeranno grandi e piccini per uno dei periodi…

Ospedale Vallo

Intervento da record all’ospedale San Luca: riuscita l’operazione su un paziente di 103 anni

Eseguita con successo un’osteosintesi del femore su un ultracentenario al San Luca.…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.