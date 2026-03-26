Paestum: alla Basilica Paleocristiana celebrata la Santissima Annunziata

Con la processione con il Venerato Simulacro della Beata Vergine Maria Santissima Annunziata, tenutasi ieri sera, 25 marzo, sono terminate le celebrazioni tenutesi presso la Basilica Paleocristiana di Paestum, in onore della Santissima Annunziata.

Le celebrazioni

A seguire la cerimonia religiosa tanti turisti stranieri che hanno mostrato curiosità verso l’evento, presente anche il Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania, Dr. Francesco Rotondo. Festeggiamenti, dunque, per celebrare l’Annunciazione del Signore, il momento in cui l’Arcangelo Gabriele si reca da Maria per annunciare l’arrivo del figlio di Dio.

La storia della festa

La festa della Santissima Annunziata a Paestum ha radici profonde: fino agli anni ’70 alcune famiglie capacessi-pestane ospitavano a pranzo i mendicanti e i musicisti della banda che accompagnava la Processione. Giostre, bancarelle, fuochi e canti tradizionali allietavano i festeggiamenti civili ed ieri, al termine delle celebrazioni, canti e fuochi d’artificio al termine della processione sono stati organizzati per festeggiare, ma anche per mantenere viva una tradizione del passato quando, per l’occasione, Paestum accoglieva anche una rinomata fiera del bestiame.