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Oroscopo Paolo Fox 9 maggio: Toro, il weekend parte con qualche pensiero di troppo. Cancro, state vivendo un momento di grande riflessione

Ecco cosa ci riservano gli astri per la giornata di domani

Fiorenza Di Palma
oroscopo

Sabato 9 maggio si apre con un cielo ricco di sfumature per tutti i segni zodiacali. C’è chi ritroverà energia e voglia di mettersi in gioco e chi, invece, dovrà rallentare e ascoltare di più le proprie emozioni. In amore e nel lavoro non mancheranno sorprese, chiarimenti e nuove occasioni da cogliere al volo.

Ariete
Giornata dinamica e positiva, soprattutto sul lavoro. Avrete voglia di fare, proporre e recuperare terreno dopo qualche tensione recente. In amore serve più pazienza: evitate discussioni inutili.

Toro
Il weekend parte con qualche pensiero di troppo. Le questioni economiche o familiari richiedono attenzione, ma niente che non possiate gestire. In amore torna il desiderio di stabilità.

Gemelli
Le stelle favoriscono i contatti e gli incontri. È il momento giusto per chiarire una situazione rimasta in sospeso. Energia in crescita e buone notizie sul fronte professionale.

Cancro
State vivendo una fase di riflessione profonda. Sabato utile per recuperare serenità e dedicare tempo alle persone care. In amore servono parole sincere e meno silenzi.

Leone
Avrete grande carisma e voglia di primeggiare. Le occasioni non mancheranno, soprattutto per chi cerca conferme lavorative. In coppia torna la complicità, mentre i single possono fare incontri interessanti.

Vergine
Qualche tensione accumulata negli ultimi giorni potrebbe farsi sentire. Cercate di non pretendere troppo da voi stessi. In amore è il momento di lasciarsi andare un po’ di più.

Bilancia
Le relazioni tornano protagoniste. Giornata favorevole per chiarire malintesi e recuperare armonia. Sul lavoro arrivano segnali incoraggianti, ma servirà ancora pazienza.

Scorpione
Sabato intenso e ricco di intuizioni. Potreste ricevere una proposta o una chiamata importante. In amore siete più magnetici del solito: attenzione solo alla gelosia.

Sagittario
La voglia di libertà sarà fortissima. Avrete bisogno di staccare dalla routine e concedervi qualcosa di diverso. Bene gli incontri e le amicizie, mentre sul lavoro è meglio evitare polemiche.

Capricorno
Le responsabilità non mancano, ma riuscirete a gestire tutto con lucidità. Giornata utile per fare programmi a lungo termine. In amore cercate maggiore dialogo.

Acquario
Creatività e intuizioni saranno le vostre armi vincenti. Potrebbero nascere idee interessanti da sviluppare nelle prossime settimane. In amore torna il desiderio di leggerezza.

Pesci
Le emozioni saranno amplificate e vi porteranno a vivere tutto con maggiore intensità. Bene i rapporti familiari e sentimentali. Sul lavoro evitate decisioni impulsive e prendetevi il tempo necessario

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