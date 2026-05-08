Oroscopo Paolo Fox 9 maggio: Toro, il weekend parte con qualche pensiero di troppo. Cancro, state vivendo un momento di grande riflessione

Sabato 9 maggio si apre con un cielo ricco di sfumature per tutti i segni zodiacali. C’è chi ritroverà energia e voglia di mettersi in gioco e chi, invece, dovrà rallentare e ascoltare di più le proprie emozioni. In amore e nel lavoro non mancheranno sorprese, chiarimenti e nuove occasioni da cogliere al volo.
Ariete
Giornata dinamica e positiva, soprattutto sul lavoro. Avrete voglia di fare, proporre e recuperare terreno dopo qualche tensione recente. In amore serve più pazienza: evitate discussioni inutili.
Toro
Il weekend parte con qualche pensiero di troppo. Le questioni economiche o familiari richiedono attenzione, ma niente che non possiate gestire. In amore torna il desiderio di stabilità.
Gemelli
Le stelle favoriscono i contatti e gli incontri. È il momento giusto per chiarire una situazione rimasta in sospeso. Energia in crescita e buone notizie sul fronte professionale.
Cancro
State vivendo una fase di riflessione profonda. Sabato utile per recuperare serenità e dedicare tempo alle persone care. In amore servono parole sincere e meno silenzi.
Leone
Avrete grande carisma e voglia di primeggiare. Le occasioni non mancheranno, soprattutto per chi cerca conferme lavorative. In coppia torna la complicità, mentre i single possono fare incontri interessanti.
Vergine
Qualche tensione accumulata negli ultimi giorni potrebbe farsi sentire. Cercate di non pretendere troppo da voi stessi. In amore è il momento di lasciarsi andare un po’ di più.
Bilancia
Le relazioni tornano protagoniste. Giornata favorevole per chiarire malintesi e recuperare armonia. Sul lavoro arrivano segnali incoraggianti, ma servirà ancora pazienza.
Scorpione
Sabato intenso e ricco di intuizioni. Potreste ricevere una proposta o una chiamata importante. In amore siete più magnetici del solito: attenzione solo alla gelosia.
Sagittario
La voglia di libertà sarà fortissima. Avrete bisogno di staccare dalla routine e concedervi qualcosa di diverso. Bene gli incontri e le amicizie, mentre sul lavoro è meglio evitare polemiche.
Capricorno
Le responsabilità non mancano, ma riuscirete a gestire tutto con lucidità. Giornata utile per fare programmi a lungo termine. In amore cercate maggiore dialogo.
Acquario
Creatività e intuizioni saranno le vostre armi vincenti. Potrebbero nascere idee interessanti da sviluppare nelle prossime settimane. In amore torna il desiderio di leggerezza.
Pesci
Le emozioni saranno amplificate e vi porteranno a vivere tutto con maggiore intensità. Bene i rapporti familiari e sentimentali. Sul lavoro evitate decisioni impulsive e prendetevi il tempo necessario