Oroscopo Paolo Fox 9 maggio: Toro, il weekend parte con qualche pensiero di troppo. Cancro, state vivendo un momento di grande riflessione

Sabato 9 maggio si apre con un cielo ricco di sfumature per tutti i segni zodiacali. C’è chi ritroverà energia e voglia di mettersi in gioco e chi, invece, dovrà rallentare e ascoltare di più le proprie emozioni. In amore e nel lavoro non mancheranno sorprese, chiarimenti e nuove occasioni da cogliere al volo.

Ariete

Giornata dinamica e positiva, soprattutto sul lavoro. Avrete voglia di fare, proporre e recuperare terreno dopo qualche tensione recente. In amore serve più pazienza: evitate discussioni inutili.

Toro

Il weekend parte con qualche pensiero di troppo. Le questioni economiche o familiari richiedono attenzione, ma niente che non possiate gestire. In amore torna il desiderio di stabilità.

Gemelli

Le stelle favoriscono i contatti e gli incontri. È il momento giusto per chiarire una situazione rimasta in sospeso. Energia in crescita e buone notizie sul fronte professionale.

Cancro

State vivendo una fase di riflessione profonda. Sabato utile per recuperare serenità e dedicare tempo alle persone care. In amore servono parole sincere e meno silenzi.

Leone

Avrete grande carisma e voglia di primeggiare. Le occasioni non mancheranno, soprattutto per chi cerca conferme lavorative. In coppia torna la complicità, mentre i single possono fare incontri interessanti.

Vergine

Qualche tensione accumulata negli ultimi giorni potrebbe farsi sentire. Cercate di non pretendere troppo da voi stessi. In amore è il momento di lasciarsi andare un po’ di più.

Bilancia

Le relazioni tornano protagoniste. Giornata favorevole per chiarire malintesi e recuperare armonia. Sul lavoro arrivano segnali incoraggianti, ma servirà ancora pazienza.

Scorpione

Sabato intenso e ricco di intuizioni. Potreste ricevere una proposta o una chiamata importante. In amore siete più magnetici del solito: attenzione solo alla gelosia.

Sagittario

La voglia di libertà sarà fortissima. Avrete bisogno di staccare dalla routine e concedervi qualcosa di diverso. Bene gli incontri e le amicizie, mentre sul lavoro è meglio evitare polemiche.

Capricorno

Le responsabilità non mancano, ma riuscirete a gestire tutto con lucidità. Giornata utile per fare programmi a lungo termine. In amore cercate maggiore dialogo.

Acquario

Creatività e intuizioni saranno le vostre armi vincenti. Potrebbero nascere idee interessanti da sviluppare nelle prossime settimane. In amore torna il desiderio di leggerezza.

Pesci

Le emozioni saranno amplificate e vi porteranno a vivere tutto con maggiore intensità. Bene i rapporti familiari e sentimentali. Sul lavoro evitate decisioni impulsive e prendetevi il tempo necessario