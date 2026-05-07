Oroscopo Paolo Fox 8 maggio: Gemelli, avete voglia di cambiare qualcosa nella routine quotidiana. Acquario, avete bisogno di libertà e leggerezza

Venerdì 8 maggio si apre con una Luna favorevole ai chiarimenti e alle decisioni importanti. Le stelle invitano molti segni a rallentare il ritmo e a dare più spazio ai sentimenti, mentre sul lavoro non mancheranno occasioni per chi saprà agire con lucidità e pazienza. Ecco le previsioni segno per segno dell’oroscopo di Paolo Fox.

Ariete

Giornata energica e ricca di iniziative. In amore torna la voglia di mettersi in gioco, mentre sul lavoro potrebbe arrivare una conferma attesa da tempo. Evitate discussioni inutili in famiglia.

Toro

Le stelle premiano la concretezza. È il momento giusto per chiarire una situazione economica o lavorativa. In amore serve maggiore dialogo: chi è single potrebbe fare un incontro interessante.

Gemelli

Venerdì dinamico e pieno di stimoli. Avrete voglia di cambiare qualcosa nella routine quotidiana. Bene i rapporti sociali e le nuove collaborazioni, attenzione però alla stanchezza nel pomeriggio.

Cancro

La sensibilità sarà accentuata e vi porterà a riflettere molto sui sentimenti. In coppia serve pazienza, mentre sul lavoro conviene evitare polemiche con colleghi o superiori.

Leone

Le stelle favoriscono il coraggio e le scelte importanti. Chi ha un progetto in mente potrà ottenere buoni risultati. In amore torna la passione, soprattutto per chi ha vissuto settimane complicate.

Vergine

Giornata utile per rimettere ordine nei pensieri e negli impegni. Sul lavoro sarà importante non perdere la concentrazione. In amore c’è bisogno di maggiore serenità e meno pretese.

Bilancia

Il cielo porta una buona energia nei rapporti personali. Possibili chiarimenti positivi con una persona cara. Sul piano professionale è il momento di valutare nuove opportunità con attenzione.

Scorpione

Venerdì intenso ma produttivo. Avrete grande determinazione e riuscirete a superare piccoli ostacoli. In amore meglio evitare gelosie o atteggiamenti troppo impulsivi.

Sagittario

Le stelle invitano a guardare avanti con ottimismo. Chi ha vissuto tensioni recenti potrà finalmente recuperare serenità. Favoriti i viaggi, gli incontri e i nuovi progetti professionali.

Capricorno

Giornata positiva per il lavoro e per le questioni pratiche. Sarete particolarmente lucidi nelle decisioni economiche. In amore, però, serve più disponibilità verso il partner.

Acquario

Avrete bisogno di libertà e leggerezza. Le stelle favoriscono le idee creative e le amicizie. Attenzione solo a non trascurare una persona che chiede maggiore presenza.

Pesci

La Luna porta emozioni profonde e una forte intuizione. In amore è il momento di lasciarsi andare senza troppe paure. Sul lavoro potrebbero arrivare notizie interessanti entro sera.