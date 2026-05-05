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Oroscopo Paolo Fox 6 maggio: Ariete, in amore serve ascolto. Leone, energia in crescita, ma attenzione all’impulsività

Ecco cosa ci riservano gli astri per la giornata di domani

Fiorenza Di Palma
Oroscopo

Mercoledì 6 maggio si apre sotto un cielo ricco di spunti interessanti per tutti i segni zodiacali. L’oroscopo invita a cogliere le occasioni, ma anche a riflettere con attenzione sulle scelte da compiere, soprattutto in ambito sentimentale e lavorativo.

Ariete
Giornata dinamica, ma da gestire con calma. In amore serve più ascolto, mentre sul lavoro potrebbero arrivare conferme attese.

Toro
Momento favorevole per i sentimenti: chi è in coppia ritrova complicità, i single possono fare incontri intriganti. Attenzione solo alle spese.

Gemelli
Qualche incertezza da chiarire, soprattutto sul lavoro. In amore meglio evitare discussioni inutili e puntare sul dialogo.

Cancro
Le emozioni tornano protagoniste. Buone opportunità per chiarire situazioni rimaste in sospeso, sia in famiglia che in amore.

Leone
Energia in crescita, ma attenzione all’impulsività. Sul lavoro è il momento di dimostrare il proprio valore senza forzare i tempi.

Vergine
Giornata produttiva, ideale per organizzare e pianificare. In amore serve più leggerezza: non tutto va analizzato.

Bilancia
Equilibrio da ritrovare, soprattutto nei rapporti personali. Sul lavoro arrivano segnali incoraggianti, ma serve pazienza.

Scorpione
Intuito al top: fidatevi delle vostre sensazioni. In amore si riaccende la passione, mentre sul lavoro ci sono novità interessanti.

Sagittario
Desiderio di cambiamento sempre più forte. Giornata adatta per fare nuove esperienze e aprirsi a opportunità diverse.

Capricorno
Concretezza e determinazione vi guidano. Sul lavoro si raccolgono risultati, mentre in amore è il momento di essere più disponibili.

Acquario
Creatività in primo piano. Buon momento per proporre idee e progetti. In amore, però, evitate atteggiamenti distaccati.

Pesci
Sensibilità accentuata: cercate di non farvi travolgere dalle emozioni. In amore serve chiarezza, sul lavoro meglio non rimandare decisioni.

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