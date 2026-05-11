Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox 12 maggio: Bilancia, la giornata invita alla pazienza sul lavoro. Capricorno, giornata concreta e produttiva

Ecco cosa ci riservano gli astri per la giornata di domani

Fiorenza Di Palma
Oroscopo

La giornata di martedì 12 maggio porta energie contrastanti ma interessanti per molti segni zodiacali. C’è chi dovrà affrontare piccoli ostacoli sul lavoro e chi, invece, potrà vivere emozioni intense in amore. Ecco tutte le previsioni astrali segno per segno.

Ariete
Giornata vivace e ricca di iniziative. Sul lavoro sarà importante mantenere la calma davanti a qualche provocazione. In amore torna la voglia di chiarire e recuperare un rapporto.

Toro
Momento positivo per chi desidera stabilità e conferme. Le stelle favoriscono i sentimenti e aiutano anche nelle questioni economiche. Evitate però la testardaggine.

Gemelli
La Luna favorevole regala energia e creatività. Ottimo momento per fare nuove conoscenze o rilanciare un progetto professionale. In amore siete più comunicativi del solito.

Cancro
Serve prudenza nelle relazioni personali. Qualche tensione potrebbe nascere da incomprensioni o parole dette impulsivamente. Sul lavoro meglio non rimandare decisioni importanti.

Leone
Le stelle premiano il coraggio e la determinazione. È il momento giusto per avanzare richieste o proporre nuove idee. In amore cresce il desiderio di passione e complicità.

Vergine
Martedì utile per fare chiarezza dentro di voi. Alcuni dubbi sentimentali possono finalmente trovare risposta. Bene il lavoro, soprattutto per chi attende una conferma.

Bilancia
La giornata invita alla pazienza. Alcuni rapporti potrebbero risultare più complicati del previsto, ma con diplomazia riuscirete a evitare discussioni inutili. Attenzione alle spese.

Scorpione
Grande intensità emotiva. In amore siete profondi e magnetici, mentre sul lavoro potrebbe arrivare una proposta interessante. Fidatevi maggiormente del vostro intuito.

Sagittario
Le stelle favoriscono i cambiamenti e le nuove esperienze. È un buon momento per rimettersi in gioco, sia sentimentalmente sia professionalmente. Energia in crescita.

Capricorno
Giornata concreta e produttiva. Chi ha seminato bene nelle ultime settimane può ottenere risultati importanti. In amore, però, servono più attenzioni verso il partner.

Acquario
Avete bisogno di libertà e leggerezza. Le stelle favoriscono incontri, amicizie e progetti creativi. Sul lavoro cercate di non disperdere troppe energie contemporaneamente.

Pesci
Sensibilità accentuata e intuizioni vincenti. In amore è tempo di ascoltare il cuore senza paura. Qualche piccolo rallentamento sul lavoro non deve scoraggiarvi.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.