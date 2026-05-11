Oroscopo Paolo Fox 12 maggio: Bilancia, la giornata invita alla pazienza sul lavoro. Capricorno, giornata concreta e produttiva

La giornata di martedì 12 maggio porta energie contrastanti ma interessanti per molti segni zodiacali. C’è chi dovrà affrontare piccoli ostacoli sul lavoro e chi, invece, potrà vivere emozioni intense in amore. Ecco tutte le previsioni astrali segno per segno.

Ariete

Giornata vivace e ricca di iniziative. Sul lavoro sarà importante mantenere la calma davanti a qualche provocazione. In amore torna la voglia di chiarire e recuperare un rapporto.

Toro

Momento positivo per chi desidera stabilità e conferme. Le stelle favoriscono i sentimenti e aiutano anche nelle questioni economiche. Evitate però la testardaggine.

Gemelli

La Luna favorevole regala energia e creatività. Ottimo momento per fare nuove conoscenze o rilanciare un progetto professionale. In amore siete più comunicativi del solito.

Cancro

Serve prudenza nelle relazioni personali. Qualche tensione potrebbe nascere da incomprensioni o parole dette impulsivamente. Sul lavoro meglio non rimandare decisioni importanti.

Leone

Le stelle premiano il coraggio e la determinazione. È il momento giusto per avanzare richieste o proporre nuove idee. In amore cresce il desiderio di passione e complicità.

Vergine

Martedì utile per fare chiarezza dentro di voi. Alcuni dubbi sentimentali possono finalmente trovare risposta. Bene il lavoro, soprattutto per chi attende una conferma.

Bilancia

La giornata invita alla pazienza. Alcuni rapporti potrebbero risultare più complicati del previsto, ma con diplomazia riuscirete a evitare discussioni inutili. Attenzione alle spese.

Scorpione

Grande intensità emotiva. In amore siete profondi e magnetici, mentre sul lavoro potrebbe arrivare una proposta interessante. Fidatevi maggiormente del vostro intuito.

Sagittario

Le stelle favoriscono i cambiamenti e le nuove esperienze. È un buon momento per rimettersi in gioco, sia sentimentalmente sia professionalmente. Energia in crescita.

Capricorno

Giornata concreta e produttiva. Chi ha seminato bene nelle ultime settimane può ottenere risultati importanti. In amore, però, servono più attenzioni verso il partner.

Acquario

Avete bisogno di libertà e leggerezza. Le stelle favoriscono incontri, amicizie e progetti creativi. Sul lavoro cercate di non disperdere troppe energie contemporaneamente.

Pesci

Sensibilità accentuata e intuizioni vincenti. In amore è tempo di ascoltare il cuore senza paura. Qualche piccolo rallentamento sul lavoro non deve scoraggiarvi.