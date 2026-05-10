Oroscopo Paolo Fox 11 maggio: amore, salute e soldi, ecco tutte le previsioni dei segni zodiacali

Lunedì 11 maggio si apre con un cielo ricco di sfumature e occasioni da cogliere. Le stelle invitano molti segni a riflettere sulle scelte sentimentali e professionali, mentre per altri sarà il momento di agire senza esitazioni. Ecco l’oroscopo segno per segno per affrontare al meglio la giornata.

Ariete

Giornata dinamica e piena di energia. Sul lavoro potrebbero arrivare conferme interessanti, mentre in amore servirà maggiore pazienza per evitare discussioni inutili.

Toro

Le stelle favoriscono il recupero emotivo. È il momento giusto per chiarire alcune incomprensioni in famiglia o con il partner. Bene anche le questioni economiche.

Gemelli

L’umore sarà altalenante, ma la voglia di fare non mancherà. Attenzione alle parole di troppo: un confronto acceso potrebbe creare tensioni evitabili.

Cancro

Una giornata positiva per i sentimenti. Chi è single potrebbe fare un incontro speciale, mentre sul lavoro arrivano segnali incoraggianti dopo settimane faticose.

Leone

Serve più prudenza nelle decisioni professionali. In amore torna il desiderio di vivere emozioni autentiche, ma bisogna lasciarsi alle spalle vecchi rancori.

Vergine

Le stelle invitano a rallentare e a prendersi cura di sé. Qualche preoccupazione economica va affrontata con lucidità, senza agitazione.

Bilancia

Lunedì interessante per chi vuole rimettersi in gioco. Nuove opportunità in arrivo, soprattutto per chi lavora a contatto con il pubblico.

Scorpione

Giornata intensa dal punto di vista emotivo. In amore potrebbero emergere gelosie o dubbi, mentre nel lavoro servirà diplomazia per evitare scontri.

Sagittario

Energia e voglia di cambiamento caratterizzano questa giornata. Favoriti i viaggi, gli incontri e tutte le iniziative legate ai nuovi progetti.

Capricorno

Periodo di riflessione importante. Alcune questioni professionali richiedono attenzione, ma le stelle premiano chi mantiene calma e determinazione.

Acquario

Creatività e intuizione saranno le armi vincenti della giornata. Bene i rapporti sociali e le collaborazioni, mentre in amore torna la complicità.

Pesci

Sensibilità in primo piano. Le emozioni saranno forti e potrebbero portare a decisioni importanti. Sul lavoro è il momento di fidarsi del proprio istinto.