Nuovo impianto di biometano a Capaccio Paestum: avviato l’iter burocratico

L’amministrazione comunale di Capaccio Paestum ha ufficializzato l’avvio delle procedure per la realizzazione di un nuovo sito dedicato alla produzione di energia rinnovabile. L’iniziativa nasce dalla proposta della società Paestum Energia Futura S.r.l., che ha presentato un’istanza per l’autorizzazione di un impianto di biometano da situare in via Gaiarda.

L’Ente ha dato corso alla pubblicazione dell’avviso relativo alla Procedura abilitativa semplificata, segnando il passaggio fondamentale verso la possibile costruzione e l’esercizio della struttura.

Caratteristiche tecniche e alimentazione del progetto

Il progetto prevede l’insediamento di un impianto con una capacità produttiva stimata di 500 Smc/h (Standard metri cubi all’ora). Secondo quanto specificato nella documentazione tecnica, la produzione di biometano sarà garantita attraverso l’utilizzo di biomasse di origine agricola e zootecnica, sottolineando la vocazione territoriale del sito scelto per l’investimento.

La società proponente, che ha la propria sede legale in località Borgo Spinazzo, punta dunque a trasformare i sottoprodotti agricoli in risorsa energetica, seguendo il quadro normativo vigente in materia di transizione ecologica.

Trasparenza e regolamento urbanistico comunale

L’iter autorizzativo si sviluppa in conformità con il Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale (RUEC), approvato nel 2018 il quale impone che tali istanze siano sottoposte a una fase di “pubblica attenzione”. Questo meccanismo è stato concepito per garantire la massima trasparenza amministrativa, permettendo ai cittadini e ai soggetti interessati di analizzare nel dettaglio l’opera e la sua integrazione con il territorio circostante.

Termini e modalità per la presentazione delle osservazioni

Con la pubblicazione ufficiale dell’avviso all’Albo pretorio, si apre la fase dedicata al contraddittorio. Tutti i soggetti che ne abbiano interesse, tra cui associazioni, proprietari confinanti e singoli cittadini, hanno la facoltà di presentare memorie o rilievi scritti.

Il termine perentorio per la presentazione delle istanze è di 45 giorni dalla data di pubblicazione. Le osservazioni, indirizzate formalmente al sindaco, possono essere inviate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo protocollo@pec.comune.capaccio.sa.it o consegnate direttamente a mano. La documentazione raccolta sarà successivamente registrata dal segretario comunale in ordine cronologico per essere sottoposta a valutazione.