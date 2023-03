Nuovi servizi per la comunità di Lustra: oggi il taglio del nastro

L’Amministrazione Comunale di Lustra si è impegnata a fornire un nuovo servizio ai propri cittadini: gli uffici comunali saranno aperti un giorno a settimana anche di pomeriggio nella frazione Corticelle. Questa decisione è stata presa per ovviare al disagio che molti residenti hanno dovuto affrontare nel dover sacrificare una giornata di lavoro solo per ritirare un semplice documento, come ha spiegato il sindaco Luigi Guerra. Oggi si è tenuta la cerimonia del taglio del nastro dei nuovi locali nella frazione del centro cilentano.

Nuovi servizi per il cittadino: un ambulatorio medico negli uffici comunali

Le novità non finiscono qui. L’Ente vuole garantire altri servizi essenziali ai propri cittadini. Nei prossimi giorni, infatti, uno dei locali comunali inaugurati oggi sarà destinato ad ambulatorio medico per garantire la continuità dell’assistenza in favore delle famiglie.

Questo progetto, come ha fatto sapere il primo cittadino, è nato dopo il pensionamento del Dottor Cirillo, per non lasciare un vuoto nel servizio di assistenza sanitaria.

Conclusioni

Con il taglio del nastro dei nuovi locali, l’Amministrazione Comunale di Lustra si è impegnata a fornire nuovi servizi ai propri cittadini. Piccole novità che però possono essere importanti per le piccole comunità.