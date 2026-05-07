Motociclista cade in zona impervia tra Acerno e Giffoni: salvato dal Soccorso Alpino

Un motociclista è rimasto vittima di una caduta in una zona impervia situata tra i comuni di Acerno e Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno. L’allarme è scattato nella tarda mattinata di oggi, quando la centrale operativa del 118 di Salerno ha richiesto l’intervento immediato delle squadre di soccorso specializzate per raggiungere il luogo dell’incidente, caratterizzato da una morfologia del terreno particolarmente complessa.

Le operazioni di soccorso e stabilizzazione del ferito

I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania (CNSAS) sono giunti tempestivamente sul punto in cui si trovava il giovane. Una volta individuato il motociclista, gli operatori hanno provveduto a prestare le prime cure necessarie e alla stabilizzazione del paziente. In particolare, i soccorritori hanno proceduto a immobilizzare l’arto coinvolto nel trauma per evitare complicazioni durante le successive fasi di movimentazione.

Il trasporto e l’affidamento ai sanitari

Dopo essere stato messo in sicurezza e posizionato sulla barella, il ragazzo è stato trasferito grazie alla collaborazione tra i tecnici del CNSAS e i volontari del Soccorso Montano Dedalo di Giffoni V.P. Per superare le asperità del territorio, il ferito è stato caricato a bordo di un automezzo 4×4 del Soccorso Alpino. Il trasporto si è concluso sulla strada asfaltata, dove ad attendere c’era l’equipaggio di un’ambulanza per il successivo trasferimento in ospedale.