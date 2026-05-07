Cronaca

Motociclista cade in zona impervia tra Acerno e Giffoni: salvato dal Soccorso Alpino

Intervento di soccorso tra Acerno e Giffoni Valle Piana per un motociclista caduto in un'area impervia. Il giovane è stato stabilizzato e recuperato dal CNSAS.

Redazione Infocilento

Un motociclista è rimasto vittima di una caduta in una zona impervia situata tra i comuni di Acerno e Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno. L’allarme è scattato nella tarda mattinata di oggi, quando la centrale operativa del 118 di Salerno ha richiesto l’intervento immediato delle squadre di soccorso specializzate per raggiungere il luogo dell’incidente, caratterizzato da una morfologia del terreno particolarmente complessa.

Le operazioni di soccorso e stabilizzazione del ferito

I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania (CNSAS) sono giunti tempestivamente sul punto in cui si trovava il giovane. Una volta individuato il motociclista, gli operatori hanno provveduto a prestare le prime cure necessarie e alla stabilizzazione del paziente. In particolare, i soccorritori hanno proceduto a immobilizzare l’arto coinvolto nel trauma per evitare complicazioni durante le successive fasi di movimentazione.

Il trasporto e l’affidamento ai sanitari

Dopo essere stato messo in sicurezza e posizionato sulla barella, il ragazzo è stato trasferito grazie alla collaborazione tra i tecnici del CNSAS e i volontari del Soccorso Montano Dedalo di Giffoni V.P. Per superare le asperità del territorio, il ferito è stato caricato a bordo di un automezzo 4×4 del Soccorso Alpino. Il trasporto si è concluso sulla strada asfaltata, dove ad attendere c’era l’equipaggio di un’ambulanza per il successivo trasferimento in ospedale.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.