Montecorice, operazione spiagge pulite: sequestrate centinaia di attrezzature da mare

Una vasta operazione all’alba da parte della Polizia Locale di Montecorice, in collaborazione con la Guardia Costiera di Acciaroli, ha portato al sequestro di centinaia di attrezzature da mare lasciate indebitamente sulle spiagge libere del litorale.

Il sequestro

L’operazione, denominata “spiaggia pulite”, ha portato al sequestro di circa 160 ombrelloni, 50 sedie sdraio e altro materiale posizionato sull’arenile. Queste violavano l’Ordinanza Sindacale che impedisce di lasciare incustodita qualsiasi tipo di attrezzatura sulle spiagge libere. Le aree interessate all’operazione sono quelle di Agnone Cilento, San Nicola a Mare e Capitello.