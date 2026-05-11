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Mons. Alfonso Raimo in visita alla Capitaneria di Porto di Salerno: un incontro tra istituzioni e spiritualità

Il Vescovo Ausiliare Mons. Alfonso Raimo ha visitato la Guardia Costiera di Salerno. Un incontro dedicato alla vicinanza spirituale e al riconoscimento dell'impegno per la sicurezza in mare.

Redazione Infocilento
Vescovo Raimo Capitaneria

Nella mattinata odierna, la Capitaneria di Porto di Salerno ha ricevuto la visita ufficiale di Sua Eccellenza Mons. Alfonso Raimo, Vescovo Ausiliare dell’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno. Il Presule è stato accolto al suo arrivo dal Capo del Compartimento Marittimo, il Capitano di Vascello Giovanni Calvelli, e dal Cappellano Militare, don Claudio Mancusi. La visita ha rappresentato un importante momento di vicinanza spirituale e istituzionale tra la Chiesa locale e le donne e gli uomini del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera.

Il saluto al personale e il riconoscimento dell’impegno quotidiano

Nel corso dell’incontro, Mons. Raimo ha avuto modo di salutare personalmente il personale militare e civile in servizio, esprimendo parole di profondo apprezzamento per l’impegno quotidiano profuso dall’Autorità Marittima sul territorio. Successivamente, il Vescovo si è recato presso la Sala Operativa, cuore pulsante del Comando, dove vengono coordinate le attività di soccorso e monitoraggio del traffico marittimo.

La benedizione e il messaggio di salvaguardia del bene comune

A conclusione della visita, Sua Eccellenza ha impartito una solenne benedizione a tutti i presenti, rivolgendo loro un caloroso augurio: quello di proseguire con dedizione nel proprio “servizio prezioso”, fondamentale per la salvaguardia della vita umana in mare e per la tutela dell’ambiente marino, patrimonio inestimabile della collettività.

Il ringraziamento del Comandante Giovanni Calvelli

Il Comandante Calvelli, a nome di tutto il personale, ha ringraziato Mons. Raimo per la sensibilità e l’attenzione dimostrate, sottolineando come la sua presenza rinnovi il vigore morale di chi opera ogni giorno per la sicurezza e la legalità lungo le coste salernitane.

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