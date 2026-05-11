Mons. Alfonso Raimo in visita alla Capitaneria di Porto di Salerno: un incontro tra istituzioni e spiritualità

Nella mattinata odierna, la Capitaneria di Porto di Salerno ha ricevuto la visita ufficiale di Sua Eccellenza Mons. Alfonso Raimo, Vescovo Ausiliare dell’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno. Il Presule è stato accolto al suo arrivo dal Capo del Compartimento Marittimo, il Capitano di Vascello Giovanni Calvelli, e dal Cappellano Militare, don Claudio Mancusi. La visita ha rappresentato un importante momento di vicinanza spirituale e istituzionale tra la Chiesa locale e le donne e gli uomini del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera.

Il saluto al personale e il riconoscimento dell’impegno quotidiano

Nel corso dell’incontro, Mons. Raimo ha avuto modo di salutare personalmente il personale militare e civile in servizio, esprimendo parole di profondo apprezzamento per l’impegno quotidiano profuso dall’Autorità Marittima sul territorio. Successivamente, il Vescovo si è recato presso la Sala Operativa, cuore pulsante del Comando, dove vengono coordinate le attività di soccorso e monitoraggio del traffico marittimo.

La benedizione e il messaggio di salvaguardia del bene comune

A conclusione della visita, Sua Eccellenza ha impartito una solenne benedizione a tutti i presenti, rivolgendo loro un caloroso augurio: quello di proseguire con dedizione nel proprio “servizio prezioso”, fondamentale per la salvaguardia della vita umana in mare e per la tutela dell’ambiente marino, patrimonio inestimabile della collettività.

Il ringraziamento del Comandante Giovanni Calvelli

Il Comandante Calvelli, a nome di tutto il personale, ha ringraziato Mons. Raimo per la sensibilità e l’attenzione dimostrate, sottolineando come la sua presenza rinnovi il vigore morale di chi opera ogni giorno per la sicurezza e la legalità lungo le coste salernitane.