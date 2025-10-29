Lutto a Capaccio Paestum per la scomparsa dell’avvocato Domenico Vecchio

Profondo cordoglio a Capaccio Paestum per la scomparsa improvvisa dell’avvocato Domenico Vecchio, venuto a mancare questa mattina a causa di un infarto fulminante. Aveva 62 anni. Professionista stimato e persona molto conosciuta, Vecchio era una figura di riferimento nel mondo dell’avvocatura e della politica locale.

Un impegno costante per la comunità

Originario di Capaccio Paestum, Domenico Vecchio aveva dedicato gran parte della sua vita all’attività forense e alla vita amministrativa del territorio. Era stato consigliere comunale di maggioranza durante l’amministrazione guidata dal compianto sindaco Franco Palumbo, distinguendosi per competenza, equilibrio e senso delle istituzioni. In occasione delle ultime elezioni comunali, aveva deciso di ricandidarsi al Consiglio comunale, segno del suo continuo impegno per il bene della collettività.

Il ricordo della comunità

La notizia della sua scomparsa ha suscitato profonda commozione. Numerosi cittadini, colleghi e rappresentanti del mondo politico hanno espresso messaggi di vicinanza alla famiglia, ricordandolo come un uomo di grande umanità e rettitudine. “Una persona sempre disponibile, un professionista serio e un amministratore appassionato del suo territorio”, sono le parole che più ricorrono nel ricordo di chi lo ha conosciuto.