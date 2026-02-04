Liceo di Padula al Parlamento Europeo Giovani: un traguardo storico per il Vallo di Diano

Il Liceo Scientifico di Padula selezionato per la Sessione Nazionale del Parlamento Europeo Giovani a Torino. Un successo storico per gli studenti e il territorio

Liceo Pisacane Padula

Il panorama scolastico del Vallo di Diano celebra un traguardo importante. Per la prima volta nella storia del territorio, una scuola locale è stata selezionata per partecipare alla Sessione Nazionale del Parlamento Europeo Giovani. Il protagonista di questa eccellenza è il Liceo Scientifico di Padula, che vedrà i propri studenti impegnati in un contesto di respiro internazionale.

La delegazione e il coordinamento del progetto

Il gruppo di studenti che rappresenterà l’istituto è composto da Donato Calandriello, Erika Biancamano, Vittorio Isoldi, Antonella Sanavio, Rosy Guerra, Michele Arnone e Lucrezia D’Ambrosio. I ragazzi sono stati guidati nel loro percorso formativo dal professor Bruno Starace. La delegazione di Padula sarà impegnata a Torino dal 14 al 18 aprile 2026, in un evento che vede coinvolta anche l’ex studentessa Laura Trotta in veste di organizzatrice.

La risoluzione sullo spopolamento delle aree interne

Il fulcro del lavoro svolto dagli studenti è stata l’elaborazione di una risoluzione in lingua inglese focalizzata su una tematica critica per il territorio: lo spopolamento delle aree interne. Attraverso questo documento, i partecipanti hanno dato prova di talento e passione, affrontando questioni sociopolitiche complesse con rigore accademico. La Sindaca di Padula, Michela Cimino, ha espresso il forte apprezzamento dell’Amministrazione Comunale dichiarando: “È con immenso orgoglio che voglio congratularmi con il Liceo Scientifico di Padula per un risultato storico”.

Il supporto dell’amministrazione e dell’istituzione scolastica

Il successo è il frutto di una stretta collaborazione tra studenti, docenti e dirigenza. La prima cittadina ha rivolto un ringraziamento particolare alla Dirigente Paola Migaldi e all’intero corpo docente per il costante supporto offerto agli studenti durante questo percorso straordinario. Michela Cimino ha sottolineato l’importanza dell’impegno collettivo nel raggiungere obiettivi che danno lustro all’intera comunità di Padula, ribadendo che i ragazzi hanno saputo dimostrare “talento, impegno e passione” nel rappresentare il proprio territorio.

