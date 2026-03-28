La Polisportiva Basket Agropoli sfida la Virtus Sarno. A InfoCilento parla coach Di Concilio

Ultimo atto della regular season per la Polisportiva Basket Agropoli, che si prepara ad affrontare la Virtus Sarno in una sfida dal sapore speciale. Il match, in programma sul campo della squadra campana, si prospetta già come un’anticipazione dei futuri playoff, con entrambe le formazioni desiderose di chiudere la stagione regolare con una vittoria significativa.

Coach Di Concilio: “Obiettivo playoff raggiunto, ma vogliamo chiudere bene”

A presentare la partita è stato coach Di Concilio, che ha espresso grande soddisfazione per il traguardo stagionale raggiunto: la qualificazione ai playoff. “Siamo contenti del percorso fin qui – ha dichiarato il tecnico – ma vogliamo chiudere la regular season nel migliore dei modi, continuando a mostrare la nostra identità di squadra e la determinazione che ci ha contraddistinto”.

La sfida dell’andata

Il ricordo della gara d’andata è ancora vivo tra i tifosi agropolesi. Quel match, combattuto fino all’ultimo secondo, era terminato a favore della Virtus Sarno, lasciando un po’ di rammarico in casa dei “delfini”. La partita si era decisa solo negli ultimi istanti, dimostrando quanto entrambe le squadre siano vicine come livello di gioco e competitività.

Agropoli pronta per il riscatto

Motivati dal risultato dell’andata, i giocatori della Polisportiva Basket Agropoli scenderanno in campo con grande determinazione. L’obiettivo è chiaro: replicare la prestazione messa in mostra, ma cercando un epilogo diverso. La squadra punta a consolidare la propria fiducia e a testare strategie e schemi in vista dei playoff, senza trascurare l’importanza di ogni minuto di gioco nella regular season.

Playoff all’orizzonte

Con questa sfida, Agropoli vuole inviare un messaggio chiaro: la squadra è pronta ad affrontare qualsiasi avversario nella post-season. La gara contro la Virtus Sarno sarà quindi un test fondamentale, non solo per la classifica finale, ma anche per affinare l’intesa tra i giocatori e mettere a punto tattiche vincenti in vista dei playoff.