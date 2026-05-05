La nave “Natale De Grazia” fa tappa a Palinuro: l’eccellenza inaffondabile della Guardia Costiera

È un fiore all’occhiello del Made in Italy e dell’ingegneria nautica, la nave “Natale De Grazia“, una delle unità S.A.R. della Guardia Costiera, ha fatto tappa nella giornata di ieri presso la struttura portuale di Palinuro.

La nave, comandata dalla Tenente di Vascello Annarita Porcelluzzi, per un giorno intero è rimasta ormeggiata nel porto di Palinuro per essere visitata, in maniera tale da conoscere da vicino i mezzi e le attività operative della Guardia Costiera.

Le caratteristiche tecniche e l’omaggio al Comandante De Grazia

“L’unità è una delle più grandi navi della Guardia Costiera, ed è una delle più grandi imbarcazioni ad avere la caratteristica di essere auto raddrizzante e inaffondabile. È una delle più grandi in Europa con queste caratteristiche”, ha dichiarato la Tenente di Vascello Annarita Porcelluzzi.

“L’unità è stata varata nel 2020, ha un equipaggio di 11 militari ed è intitolata al comandante De Grazia che è uno dei più grandi esempi che abbiamo nel corpo della Guardia Costiera. De Grazia ha sacrificato la sua stessa vita nell’adempimento del servizio. Comandare questa nave è una bella responsabilità, che mi pesa ogni giorno, però è anche una grandissima soddisfazione. È un onore”.

L’orgoglio della Capitaneria di Porto locale

Entusiasta della tappa della nave “Natale De Grazia” presso il porto di Palinuro è stata la Tenente di Vascello dell’Ufficio Circondariale di Palinuro Samantha Losito.

“Siamo orgogliosi di ospitare qui in questi giorni la nave De Grazia, un’eccellenza della componente aeronavale del corpo delle Capitanerie di Porto – ha affermato la Tenente Losito – È un’imbarcazione appunto in dotazione della Guardia Costiera ed è un fiore all’occhiello. Si tratta di una nave inaffondabile e autoraddrizzante, quindi super efficiente e di ultima generazione”.