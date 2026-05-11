La Fondazione Angelo Vassallo diventa Ets: un nuovo capitolo per la legalità e l’ambiente

La Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore diventa ETS – Ente del Terzo Settore, un nuovo soggetto impegnato nella promozione della legalità, della sostenibilità ambientale, della tutela dei territori e del bene comune nel nome e nell’eredità morale del Sindaco Pescatore Angelo Vassallo. La costituzione della Fondazione rappresenta un passo importante per rafforzare il percorso di impegno civile, culturale e sociale avviato in questi anni, con l’obiettivo di trasformare il messaggio e i valori di Angelo Vassallo in azioni concrete rivolte alle nuove generazioni, ai territori e alla difesa dell’ambiente.

L’incontro tra arte e impegno civile

Fondamentale per la nascita della Fondazione è stato il sostegno del Maestro Fernando Alfonso Mangone e della Fondazione FAM ETS – Fondazione Arte Mangone Ente del Terzo Settore, che hanno scelto di accompagnare questo progetto attraverso la donazione dell’opera “Sia Luce”, straordinario tributo artistico dedicato al porto di Acciaroli e alla grande onda di generosità, legalità e sostenibilità che il Sindaco Pescatore continua a rappresentare. L’opera, realizzata con l’originale tecnica pittorica del Maestro Mangone attraverso colori fluorescenti e fosforescenti, raffigura il porto di Acciaroli attraversato dalla “Grande Onda”, simbolo di una comunità che continua a credere nei valori della giustizia, della solidarietà e della tutela ambientale. Un messaggio artistico e civile che richiama anche l’impegno della Fondazione nelle campagne per la sostenibilità e per un futuro plastic free.

Le parole del presidente Dario Vassallo

Il Presidente della Fondazione, Dario Vassallo, dichiara: “La nascita della Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore ETS rappresenta un momento di grande responsabilità e di profonda emozione. Continuiamo il cammino iniziato da Angelo con ancora più forza e determinazione, affinché i valori della legalità, della giustizia sociale e della difesa dell’ambiente possano diventare patrimonio condiviso delle nuove generazioni. Ringraziamo il Maestro Fernando Alfonso Mangone e la Fondazione FAM ETS per aver creduto in questo progetto e per aver scelto di sostenerlo con un gesto di straordinaria sensibilità e valore umano.”

Visione e futuro nelle dichiarazioni di Massimo Vassallo

Il Vicepresidente Massimo Vassallo aggiunge: “Questa Fondazione nasce per costruire futuro, memoria e partecipazione. L’esempio di Angelo Vassallo continua a vivere nelle battaglie quotidiane per il bene comune, nella difesa dei territori e nella promozione di una cultura della legalità concreta e autentica. La donazione dell’opera ‘Sia Luce’ rappresenta un simbolo potente: l’arte che incontra l’impegno civile e che diventa strumento di consapevolezza, comunità e speranza.”

Il significato dell’opera “Sia Luce” secondo il Maestro Mangone

Il Maestro Fernando Alfonso Mangone afferma: “Sia Luce è un’opera ispirata alla lealtà, alle cose giuste, alla necessità di continuare a credere nella bellezza e nella verità. Ho voluto rendere omaggio ad Angelo Vassallo e alla Fondazione che porta avanti il suo messaggio con coraggio e coerenza. La luce, nell’opera, rappresenta la coscienza, la speranza e la forza delle persone che scelgono ogni giorno di impegnarsi per il bene comune. Sono onorato che questa opera possa accompagnare la nascita della Fondazione ETS e contribuire a diffondere il valore dell’arte come strumento di impegno sociale.”

La Fondazione conclude ricordando che “quando un artista riesce ad andare oltre attraverso la donazione di un’opera significa che è entrato nell’immortalità”.