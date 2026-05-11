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La Fondazione Angelo Vassallo diventa Ets: un nuovo capitolo per la legalità e l’ambiente

La Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore evolve in Ente del Terzo Settore. Scopri il nuovo percorso di impegno civile sostenuto dall'arte del Maestro Mangone.

Redazione Infocilento
Angelo Vassallo

La Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore diventa ETS – Ente del Terzo Settore, un nuovo soggetto impegnato nella promozione della legalità, della sostenibilità ambientale, della tutela dei territori e del bene comune nel nome e nell’eredità morale del Sindaco Pescatore Angelo Vassallo. La costituzione della Fondazione rappresenta un passo importante per rafforzare il percorso di impegno civile, culturale e sociale avviato in questi anni, con l’obiettivo di trasformare il messaggio e i valori di Angelo Vassallo in azioni concrete rivolte alle nuove generazioni, ai territori e alla difesa dell’ambiente.

L’incontro tra arte e impegno civile

Fondamentale per la nascita della Fondazione è stato il sostegno del Maestro Fernando Alfonso Mangone e della Fondazione FAM ETS – Fondazione Arte Mangone Ente del Terzo Settore, che hanno scelto di accompagnare questo progetto attraverso la donazione dell’opera “Sia Luce”, straordinario tributo artistico dedicato al porto di Acciaroli e alla grande onda di generosità, legalità e sostenibilità che il Sindaco Pescatore continua a rappresentare. L’opera, realizzata con l’originale tecnica pittorica del Maestro Mangone attraverso colori fluorescenti e fosforescenti, raffigura il porto di Acciaroli attraversato dalla “Grande Onda”, simbolo di una comunità che continua a credere nei valori della giustizia, della solidarietà e della tutela ambientale. Un messaggio artistico e civile che richiama anche l’impegno della Fondazione nelle campagne per la sostenibilità e per un futuro plastic free.

Le parole del presidente Dario Vassallo

Il Presidente della Fondazione, Dario Vassallo, dichiara: “La nascita della Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore ETS rappresenta un momento di grande responsabilità e di profonda emozione. Continuiamo il cammino iniziato da Angelo con ancora più forza e determinazione, affinché i valori della legalità, della giustizia sociale e della difesa dell’ambiente possano diventare patrimonio condiviso delle nuove generazioni. Ringraziamo il Maestro Fernando Alfonso Mangone e la Fondazione FAM ETS per aver creduto in questo progetto e per aver scelto di sostenerlo con un gesto di straordinaria sensibilità e valore umano.”

Visione e futuro nelle dichiarazioni di Massimo Vassallo

Il Vicepresidente Massimo Vassallo aggiunge: “Questa Fondazione nasce per costruire futuro, memoria e partecipazione. L’esempio di Angelo Vassallo continua a vivere nelle battaglie quotidiane per il bene comune, nella difesa dei territori e nella promozione di una cultura della legalità concreta e autentica. La donazione dell’opera ‘Sia Luce’ rappresenta un simbolo potente: l’arte che incontra l’impegno civile e che diventa strumento di consapevolezza, comunità e speranza.”

Il significato dell’opera “Sia Luce” secondo il Maestro Mangone

Il Maestro Fernando Alfonso Mangone afferma: “Sia Luce è un’opera ispirata alla lealtà, alle cose giuste, alla necessità di continuare a credere nella bellezza e nella verità. Ho voluto rendere omaggio ad Angelo Vassallo e alla Fondazione che porta avanti il suo messaggio con coraggio e coerenza. La luce, nell’opera, rappresenta la coscienza, la speranza e la forza delle persone che scelgono ogni giorno di impegnarsi per il bene comune. Sono onorato che questa opera possa accompagnare la nascita della Fondazione ETS e contribuire a diffondere il valore dell’arte come strumento di impegno sociale.”

La Fondazione conclude ricordando che “quando un artista riesce ad andare oltre attraverso la donazione di un’opera significa che è entrato nell’immortalità”.

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