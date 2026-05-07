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Innovazione a Sala Consilina: la borsa intelligente del “Cicerone” vince il premio nazionale di matematica

Gli studenti dell'Istituto "Cicerone" di Sala Consilina conquistano il primo posto nazionale con una borsa antifurto hi-tech che unisce moda, elettronica e modelli matematici.

Erminio Cioffi
Borsa antifurto Sala Consilina

Un risultato straordinario che riempie d’orgoglio l’intera comunità scolastica e il territorio di Sala Consilina. Gli studenti dell’Istituto Marco Tullio Cicerone hanno conquistato il primo posto a livello nazionale nella competizione “Esperienze a confronto”, promossa dal progetto Matematica e Realtà dell’Università degli Studi di Perugia. Protagonisti di questo importante traguardo sono stati due gruppi di studenti, appartenenti agli indirizzi Moda ed Elettrotecnica, guidati dai docenti Dina Merola e Luigi Vanacore. Insieme hanno dato vita a un progetto innovativo dal titolo “La Borsa Antifurto”, capace di coniugare creatività, tecnologia e applicazione concreta della matematica.

Tecnologia al servizio della sicurezza quotidiana

Il progetto prende spunto da una situazione quotidiana: il rischio di furti in luoghi affollati, come mezzi pubblici e metropolitane. Da qui l’idea di progettare una borsa intelligente, pensata per aumentare la sicurezza personale attraverso soluzioni tecnologiche integrate. La borsa sviluppata dagli studenti è dotata di un doppio sistema di sicurezza:

  • Antifurto interno: sensori posizionati nella chiusura rilevano tentativi di apertura e attivano immediatamente un allarme acustico.
  • Antifurto esterno: un’applicazione collegata allo smartphone tramite Bluetooth segnala l’allontanamento della borsa, attivando un allarme in caso di furto.

L’importanza del modello matematico

Il lavoro non si è fermato alla realizzazione pratica. Gli studenti hanno analizzato l’affidabilità del sistema e ottimizzato il progetto attraverso modelli matematici, studiando i dati raccolti per migliorare le prestazioni della borsa. Un percorso completo e altamente formativo, reso possibile grazie alla collaborazione interdisciplinare di più docenti:

  • Alessandra Guida: per il design e la scelta dei tessuti.
  • Paolo Carrano: per la progettazione della tracolla in AutoCAD e la lavorazione tramite CNC.
  • Pasquale Vassallo: per l’assemblaggio della scheda Arduino e dei sensori.
  • Domenico Lombardi: per lo sviluppo dell’applicazione.

Un modello vincente di apprendimento tra pari

L’esperienza ha rappresentato un vero modello di apprendimento tra pari, dove competenze diverse si sono intrecciate: dalla progettazione tessile alla programmazione elettronica, fino all’analisi matematica. Questo successo sottolinea la capacità della scuola di saper rispondere a sfide reali attraverso l’innovazione e la sinergia tra diversi settori di studio.

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