Infezioni correlate all’assistenza: l’Ospedale di Sapri promuove la formazione per la sicurezza del paziente

È stato il presidio ospedaliero dell’Immacolata ad ospitare questa mattina un importante convegno sulle infezioni correlate all’assistenza (ICA). Un momento di conoscenza e di crescita per i professionisti sanitari su una tematica che rappresenta oggi una delle principali sfide clinico-organizzative del Sistema Sanitario Nazionale.

L’impegno del presidio “Immacolata”

L’evento ha sottolineato la necessità di una sinergia tra istituzioni centrali e locali. “Con la Regione Campania e con il Ministero della Sanità combattiamo contro le infezioni ospedaliere e i rischi che le stesse possono comportare”, ha affermato il Direttore Sanitario dell’ospedale di Sapri, Vincenzo De Paola.

De Paola ha poi acceso i riflettori su un tema strettamente collegato: l’antibiotico-resistenza. “Un aumento delle infezioni comporta anche un aumento degli antibiotici che, protratto nel tempo, causa un’assuefazione agli stessi e una diminuzione della loro efficacia. Ringrazio il dottore Emidio Cianciola che ogni anno organizza questi importanti convegni”.

I numeri dell’emergenza in Italia

L’incontro è stato promosso dal dott. Emidio Cianciola, responsabile del dipartimento di Rianimazione e Anestesia, la cui iniziativa ha richiamato, come di consueto, l’attenzione dell’intero personale medico e sanitario del presidio.

“È una tematica che negli ultimi 10 anni ha assunto un ruolo fondamentale” – ha spiegato Cianciola – “Cercare di abbattere le infezioni correlate all’assistenza è alla base di una buona sanità. Basti pensare che le stime italiane parlano di 4.500 – 7.000 morti all’anno per queste patologie: numeri significativi. Una buona pratica medica è fondamentale per abbattere il rischio e per diminuire una spesa sanitaria che in Italia è di circa 1 miliardo di euro all’anno“.

Il supporto delle istituzioni locali

Presente all’incontro per i saluti istituzionali anche il Sindaco di Sapri, Antonio Gentile. Il primo cittadino ha voluto sottolineare l’eccellenza della struttura del Golfo di Policastro, ribadendo quanto sia cruciale “unire alle eccellenti prestazioni mediche del presidio dell’Immacolata anche momenti di formazione estremamente importanti come quello odierno”.