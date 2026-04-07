“IncontrArti a Teggiano”: i giovani raccontano la Principessa Costanza: giovedì 9 aprile le premiazioni

Si avvia alla conclusione la seconda edizione del concorso multimediale “IncontrArti a Teggiano – Alla Tavola della Principessa Costanza”, iniziativa promossa dalla Pro Loco Teggiano e sostenuta, per il secondo anno consecutivo, dalla Fondazione Banco di Napoli. L’appuntamento con la cerimonia di premiazione è fissato per giovedì 9 aprile 2026, alle ore 15:00, presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Pomponio Leto” di Teggiano, luogo simbolico scelto non a caso per coinvolgere direttamente il mondo della scuola e avvicinare sempre più i giovani alle iniziative culturali del territorio.

Alla Tavola della Principessa Costanza

Il concorso, abbinato alla 30ª edizione della “Tavola della Principessa Costanza”, svoltasi lo scorso mese di agosto, ha rappresentato un’importante occasione di partecipazione attiva per quanti, durante i tre giorni della manifestazione, hanno scelto di raccontare Teggiano e la sua storia attraverso linguaggi creativi e multimediali. Un percorso che trova il suo momento conclusivo proprio all’interno di un istituto scolastico, rafforzando il legame tra cultura, tradizione e nuove generazioni.

Le dichiarazioni

A sottolinearlo è il presidente della Pro Loco Teggiano, Biagio Matera, che evidenzia i presupposti dell’iniziativa: “Abbiamo voluto concludere questo percorso proprio all’interno di una scuola, perché riteniamo che i giovani debbano essere parte fondamentale della promozione del nostro territorio e della nostra manifestazione. Il loro coinvolgimento è essenziale per costruire idee, proposte e prospettive future”. La scelta di organizzare la premiazione presso un istituto scolastico si inserisce in una visione più ampia, che punta a rendere i giovani protagonisti non solo come spettatori, ma come attori attivi nella valorizzazione culturale e turistica della città. “Gli studenti -conferma Matera- sono quelli che devono costruire le nostre iniziative nel domani, ed è per questo che il loro coinvolgimento rappresenta l’aspetto più importante di questo progetto”.

Un altro obiettivo centrale del concorso è quello della destagionalizzazione degli eventi legati alla kermesse “Alla Tavola della Principessa Costanza”. “La manifestazione principale -ricorda il presidente della Pro Loco Teggiano- si svolge ad agosto, ma è fondamentale creare iniziative collegate durante tutto l’anno, per mantenere viva l’attenzione sulla nostra città e sulla nostra storia”. In questa direzione il concorso IncontrArti a Teggiano – Alla Tavola della Principessa Costanza si conferma uno strumento strategico per ampliare l’offerta culturale e promozionale di Teggiano, creando continuità e nuove occasioni di partecipazione.

Determinante per la realizzazione dell’iniziativa è stato il contributo della Fondazione Banco di Napoli, che ha creduto nel progetto, sostenendolo fin dalla sua ideazione. “Questa iniziativa si è potuta realizzare grazie al sostegno della Fondazione Banco di Napoli -evidenzia Biagio Matera- e voglio quindi ringraziare il presidente, il direttore generale e la commissione che hanno apprezzato la nostra proposta progettuale, contribuendo in maniera concreta al buon esito del concorso”.

La cerimonia di premiazione

Nel corso della cerimonia saranno premiati i lavori ritenuti più meritevoli dalla giuria, composta da figure di alto profilo, tra cui il dott. Raffaele Marmo, co-direttore del Quotidiano Nazionale, il dott. Giancarlo Guercio, direttore artistico della 30ª edizione della Tavola della Principessa Costanza, e lo stesso presidente Biagio Matera. La qualità dei lavori è stata molto elevata e non è stato semplice individuare i vincitori, indice di una partecipazione attenta e di grande valore.

La cerimonia del 9 aprile rappresenterà dunque non solo un momento di premiazione, ma anche un’occasione per celebrare la creatività, l’impegno e il talento di chi ha scelto di raccontare Teggiano, contribuendo a costruire un legame sempre più forte tra tradizione e futuro.