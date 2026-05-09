Cilento

Incidente mortale a Vicopisano: perde la vita un 41enne originario di Ascea

Un tragico scontro tra una moto e un furgone a Vicopisano costa la vita a Benito Vasile, dipendente Trenitalia di 41 anni originario di Mandia di Ascea.

Ernesto Rocco

Un grave incidente avvenuto nella mattinata odierna a Vicopisano, in provincia di Pisa, ha portato alla morte di Benito Vasile, 41 anni. L’uomo, originario di Mandia, frazione del comune di Ascea, risiedeva da tempo in Toscana per ragioni professionali, essendo un dipendente di Trenitalia. Il dramma si è consumato lungo la strada provinciale Vicarese, dove il 41enne viaggiava a bordo della sua motocicletta.

La dinamica del sinistro e i soccorsi

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalle autorità competenti, la moto su cui viaggiava Vasile si è scontrata con un furgone per cause che sono tuttora oggetto di accertamento. L’impatto tra i due mezzi è risultato estremamente violento, non lasciando scampo al motociclista. Nonostante l’intervento immediato dei sanitari del 118, giunti tempestivamente sul luogo dell’incidente, ogni tentativo di rianimazione è purtroppo risultato vano e il personale medico ha dovuto constatare il decesso sul posto.

Rilievi e accertamenti delle autorità

I Carabinieri sono intervenuti per eseguire i rilievi necessari e gestire la viabilità nell’area interessata dal sinistro. Le forze dell’ordine sono attualmente impegnate nel ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e nel verificare eventuali responsabilità legate allo scontro. La zona è stata messa in sicurezza per permettere tutte le operazioni di rito previste in casi di incidenti mortali.

Il dolore della comunità cilentana

La notizia della scomparsa di Benito Vasile si è diffusa rapidamente, raggiungendo in breve tempo il Cilento. La comunità di Ascea e della frazione di Mandia è sprofondata nello sgomento. Il 41enne era molto stimato e conosciuto nel suo borgo d’origine, dove tornava con regolarità non appena gli impegni lavorativi glielo permettevano. Numerose le manifestazioni di cordoglio e i messaggi di vicinanza rivolti alla famiglia in queste ore difficili, a testimonianza del forte legame che l’uomo manteneva con la sua terra.

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