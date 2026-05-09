Incidente ad Agropoli: scooter si scontra con un’auto in via Nitti

Un violento scontro si è verificato nella tarda mattinata di oggi ad Agropoli. Intorno alle ore 12:00, in via Nitti, un giovane a bordo di uno scooter è rimasto coinvolto in un impatto con un’autovettura nei pressi dell’Istituto Vico – De Vivo. La collisione è stata particolarmente dura, causando la caduta rovinosa del ragazzo sul manto stradale.

Intervento dei soccorsi e condizioni del ferito

Immediato l’arrivo dei sanitari della Croce Rossa, che hanno raggiunto il luogo dell’incidente per prestare le prime cure necessarie. Nonostante la violenza dell’impatto iniziale, le condizioni del giovane non sembrano destare particolare preoccupazione.

Accertamenti e gestione della viabilità

Sul luogo dell’incidente sono intervenute le forze dell’ordine per effettuare i rilievi tecnici necessari. Spetterà agli agenti ricostruire con esattezza la dinamica dell’impatto e stabilire le eventuali responsabilità dei conducenti coinvolti.