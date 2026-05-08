Incidente a Castellabate: tamponamento sulla Via del Mare, due feriti in ospedale

Un tamponamento si è verificato questa mattina sulla Via del Mare, nel Comune di Castellabate, precisamente nei pressi dell’ingresso Sud della frazione di Santa Maria. Per cause ancora in via di accertamento, due veicoli sono rimasti coinvolti in un sinistro stradale che ha causato disagi alla circolazione locale.

L’intervento dei soccorsi e il trasporto in ospedale

Sul posto è intervenuta tempestivamente l’ambulanza del Soccorso Valcalore. I sanitari hanno prestato le prime cure a due persone rimaste ferite nel collisione; i soggetti sono stati successivamente trasportati in codice giallo presso l’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania. Fortunatamente, le loro condizioni non sembrano destare preoccupazione, essendo state classificate come lievi.

Rilievi e ripristino della carreggiata

Oltre ai soccorsi medici, sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale per effettuare i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e per gestire il flusso veicolare, rimasto rallentato per diverso tempo. Il personale del Soccorso Stradale Rega ha provveduto alla rimozione dei veicoli incidentati e alla successiva pulizia della carreggiata dai detriti, garantendo il ripristino della sicurezza stradale in breve tempo.