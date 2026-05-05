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Il vintage torna protagonista a Capaccio Paestum: al NEXT la Fiera del Baratto e dell’Usato

Torna la "Fiera del Baratto e dell'Usato in Tour" al NEXT di Capaccio Paestum il 9 e 10 maggio. Oltre 130 espositori tra vintage, antiquariato e collezionismo.

Redazione Infocilento
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Torna uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati del vintage e del collezionismo: la “Fiera del Baratto e dell’Usato in Tour”, giunta alla sua settima edizione, farà tappa a Capaccio Paestum presso il NEXT – Ex Tabacchificio. L’evento si svolgerà sabato 9 e domenica 10 maggio, dalle 10:00 alle 20:00, offrendo al pubblico un’esperienza unica tra passato e presente, all’insegna del riuso e della scoperta.

Oltre 130 spazi espositivi: dall’artigianato ai vinili

Con oltre 130 spazi espositivi, la fiera propone un’ampia selezione di categorie merceologiche, capaci di soddisfare ogni interesse: artigianato, antiquariato e modernariato, libri antichi, vinili e dischi, abbigliamento vintage e accessori, retro-gaming e collezionismo. La manifestazione rappresenta un vero e proprio viaggio tra oggetti unici, pezzi rari e curiosità, diventando un punto di riferimento per collezionisti, esperti del settore e famiglie.

Accessibilità e condivisione: ingresso e parcheggio gratuiti

Grande attenzione è stata rivolta all’accessibilità: l’ingresso è gratuito così come il parcheggio per tutti i visitatori. La “Fiera del Baratto e dell’Usato in Tour” non è solo un mercato, ma un luogo di incontro e condivisione, dove il valore degli oggetti si intreccia con le storie che portano con sé. Rappresenta un’occasione da non perdere per chi ama il fascino senza tempo dell’usato e la filosofia del riuso consapevole.

Informazioni utili e contatti

  • Luogo: NEXT – Ex Tabacchificio di Capaccio Paestum
  • Date: Sabato 9 e Domenica 10 maggio
  • Orari: 10:00 – 20:00
  • Telefono: 081-18206507 | 081-19845715
  • WhatsApp: 392-3729728
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