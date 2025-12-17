Almanacco del 17 dicembre. Oggi si celebra San Lazzaro. Scopri fatti, curiosità e programmi tv sul Canale 79

Il 17 dicembre è il 351º giorno del calendario gregoriano (il 352º negli anni bisestili) e mancano 14 giorni alla fine dell’anno. È una data che segna profondi cambiamenti nella storia dell’umanità, spaziando dall’avanzamento tecnologico che ha permesso all’uomo di conquistare i cieli, fino a figure spirituali e artistiche che hanno ridefinito la fede e la musica.

I santi celebrati

Oggi la Chiesa Cattolica celebra San Lazzaro di Betania, noto per essere stato resuscitato da Gesù. Si ricordano inoltre:

San Giovanni de Matha (sacerdote e fondatore)

San Modesto di Gerusalemme (vescovo)

San Giuseppe Manyanet y Vives (sacerdote)

Santa Olimpia (vedova)

Santa Begga (badessa)

Nati il 17 dicembre

Ludwig van Beethoven (1770) – Compositore e pianista tedesco, figura cardine della musica occidentale (data di battesimo, la nascita è presunta il 16).

(1959) – Ex calciatore italiano. Gigi Marzullo (1953) – Giornalista e conduttore televisivo italiano.

Morti il 17 dicembre

Simón Bolívar (1830) – Generale e rivoluzionario venezuelano, noto come “El Libertador”.

I principali eventi

1790 – Viene ritrovata a Città del Messico la Pietra del Sole, il celebre calendario azteco.

Giornata mondiale

Il 17 dicembre si osserva la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le sex workers. La ricorrenza è nata per ricordare le vittime del Green River Killer e per contrastare i crimini d’odio contro chi lavora nel settore sessuale. Il simbolo della giornata è l’ombrello rosso.

Curiosità sui nati

Una curiosità legata a Papa Francesco riguarda la sua vita prima del sacerdozio: in gioventù ha svolto diversi lavori, tra cui quello di buttafuori in un locale notturno a Buenos Aires, oltre a fare le pulizie e lavorare in un laboratorio chimico. Per quanto riguarda Ludwig van Beethoven, la sua data di nascita precisa è incerta; si sa per certo che fu battezzato il 17 dicembre, e all’epoca il battesimo avveniva solitamente entro 24 ore dalla nascita.

Una citazione

“La musica è una rivelazione più profonda di ogni saggezza e filosofia. Chi penetra il senso della mia musica potrà liberarsi dalle miserie in cui si trascinano gli altri uomini.” (Ludwig van Beethoven)

