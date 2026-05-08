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Giro d’Italia a Capaccio Paestum: scuole chiuse il 14 maggio

Per la partenza della tappa del Giro d'Italia a Capaccio Paestum, il Sindaco ordina la chiusura delle scuole il 14 maggio 2026. Info su viabilità e sicurezza

Redazione Infocilento
Giro d'Italia

Il Comune di Capaccio Paestum si prepara ad accogliere una delle manifestazioni sportive più prestigiose d’Italia e non solo. Con l’ordinanza sindacale n. 59 del 08/05/2026, il Sindaco ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado per la giornata di giovedì 14 maggio 2026. Il provvedimento si è reso necessario per gestire l’imponente macchina organizzativa legata alla partenza della tappa del Giro d’Italia.  

Sicurezza e gestione della viabilità

La decisione di sospendere le attività didattiche, sia per le scuole statali che per quelle paritarie, nasce dall’esigenza di garantire la pubblica incolumità e il regolare svolgimento dell’evento. L’eccezionale afflusso di turisti, sportivi e mezzi di supporto tecnico comporterà infatti l’interdizione totale o parziale del traffico su gran parte delle strade cittadine fin dalle prime ore del mattino.  

Tale scenario renderebbe impossibile il normale servizio di trasporto scolastico e l’accesso sicuro ai plessi per studenti e personale. Inoltre, la chiusura mira a prevenire congestionamenti che potrebbero ostacolare l’intervento dei mezzi di soccorso in caso di emergenza.  

Un evento dal valore sociale e formativo

Oltre alle motivazioni di carattere logistico, l’amministrazione comunale ha sottolineato l’importanza di favorire il coinvolgimento attivo delle giovani generazioni. Sospendere le lezioni permetterà agli studenti e alle loro famiglie di assistere alla partenza della carovana rosa, vivendo la manifestazione come un momento di aggregazione e promozione dei valori dello sport.  

Disposizioni per i cittadini e divieti

L’ordinanza prevede l’attivazione immediata del Comando di Polizia Municipale per la gestione dei percorsi alternativi e il presidio dei varchi di accesso. È istituito il divieto di sosta e di transito lungo le strade interessate dal percorso di gara e nelle zone limitrofe al “Villaggio Partenza”, secondo la segnaletica temporanea predisposta.  

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