Giornata della Memoria: iniziative per gli studenti ad Agropoli e Sapri

In occasione della Giornata della Memoria, il 27 gennaio 2026 alle ore 10:00, il cineteatro Eduardo De Filippo di Agropoli ospiterà un evento speciale dedicato alle scuole: la proiezione del film Elena del Ghetto, interpretato da Micaela Ramazzotti e diretto da Stefano Casertano. L’iniziativa, promossa da Titanus Production, Masi Film e Rai Cinema, si inserisce nel programma della Festa del Cinema di Roma, svoltasi dal 15 al 25 ottobre 2025.

Il film

Il film, in uscita nelle sale il 29 gennaio, si preannuncia come un’opera intensa e toccante, capace di restituire con forza narrativa il dramma della Shoah attraverso lo sguardo di una protagonista femminile.

L’evento rappresenta un’occasione preziosa per sensibilizzare le nuove generazioni, offrendo uno strumento didattico e culturale per riflettere sul passato e coltivare la consapevolezza storica.

Le iniziative a Sapri

Il 27 gennaio 2026 alle ore 11:00, presso il Cineteatro “Ferrari” di Sapri, invece, l’Istituto d’Istruzione Superiore Carlo Pisacane organizza un evento commemorativo per la Giornata della Memoria, con il patrocinio del Comune di Sapri. Un momento di riflessione aperto alla cittadinanza e alle scuole, volto a ricordare le vittime della Shoah e a riaffermare il valore della coscienza storica.

“L’indifferenza è più colpevole della violenza stessa. È l’apatia morale di chi si volta dall’altra parte”

Liliana Segre

Un monito che invita a non dimenticare e a non voltarsi mai dall’altra parte di fronte all’ingiustizia.

A guidare l’iniziativa è la dirigente scolastica Prof.ssa Maria Teresa Tancredi, che conferma l’impegno dell’istituto nel promuovere la memoria come strumento educativo e civile.