Gelbison verso i play off. Mister Agovino e Cascio: «stagione positiva»

Archiviato il campionato con un quinto posto conquistato, la Gelbison si prepara a giocare la prima gara dei play off in programma domenica 10 maggio a Caltanissetta contro la Nissa, seconda forza del torneo. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 16.00.

“Si è raggiunto un grande obiettivo – ha sottolineato Mister Agovino – domenica c’è finalmente questa partita dove l’abbiamo voluta, rincorsa per lunghi tratti, è un play off meritato, stra meritato direi. La squadra ci arriva comunque a cuor leggero, l’obiettivo che ci eravamo prefissati è stato raggiunto, è una partita dove dobbiamo andarci a divertire, ripeto, a cuore leggero, chiaramente cercando di fare una gran bella figura davanti a tanta gente e di dimostrare ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, che questa è una squadra in grande salute e che sta esprimendo un calcio importante”. Il mister ha poi fatto un bilancio sulla stagione oramai ai titoli di coda:” stagione assolutamente positiva, la verità è che noi abbiamo fatto, consentitemi una mezza impresa, non so se a qualcuno è chiaro che noi in 19 partite finali abbiamo fatto 46 punti, una media di quasi 2 punti e mezzo a partita, roba allucinante.

Se penso a tutto il percorso, a quando sono subentrato, alle problematiche che ho avuto comunque nel subentro perdendo 4 partite su 5, non è stata roba semplice perciò devo essere contento di quello che la squadra ha fatto, di quello che questi giovanotti hanno espresso, hanno fatto emozionare la gente, e hanno dato grande soddisfazione al nostro Presidente, alla fine è un bilancio super positivo”.

Parola a Facundo Cascio

“Sarà una partita sicuramente difficile – ha detto invece il calciatore rossoblù Facundo Cascio sulla partita di domenica – la squadra sta bene, si sta allenando bene, ci aspettiamo una gara tosta, con una squadra che ha lottato per il campionato fino alla fine quindi sicuramente saremo all’altezza e andremo lì a vincere”.

Cascio ha poi fatto un bilancio della stagione che si sta per concludere sia a livello di squadra che personale: “a livello di squadra è stata una stagione molto più che positiva, almeno quando sono arrivato io a dicembre eravamo nella zona dei play out, poi arrivare ai play off, è quasi come vincere il campionato, abbiamo fatto 20 partite come se fossimo la prima della classe, la stagione quindi è molto positiva, e personalmente penso pure, ho chiuso la stagione giocando ma l’importante era chiudere bene con la squadra, vincere, e raggiungere i play off”.