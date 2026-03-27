Serie C - Serie D

Gelbison, orgoglio rossoblù, dalla scuola calcio al Torneo delle Regioni: la storia di  Renato Xhafa

Renato ha inoltre ricevuto la convocazione anche con la rappresentativa nazionale ed è stato visionato, nella scorsa stagione, da club professionistici di alto livello

Antonio Pagano
Calciatore Gelbison

La Gelbison si colora nuovamente di azzurro, il giovane talento Renato Xhafa, classe 2001, è stato convocato nella Rappresentativa Regionale Campania Under 15, con cui parteciperà al prestigioso Torneo delle Regioni.

Nel corso dell’anno, Renato ha inoltre ricevuto la convocazione anche con la rappresentativa nazionale ed è stato visionato, nella scorsa stagione, da club professionistici di alto livello.

Il percorso

Tanta soddisfazione in casa Gelbison, Renato è cresciuto proprio nella scuola calcio rossoblù. Da tre stagioni è approdato all’attività agonistica, distinguendosi per impegno, crescita e risultati importanti.

La soddisfazione del club

“Un cammino costruito passo dopo passo, sempre seguito dal mister Giovanni Bianco, che continua ancora oggi ad accompagnarlo nel suo percorso sportivo e umano. Nonostante le importanti opportunità, Renato, insieme alla sua famiglia, ha scelto di proseguire il proprio percorso con la Gelbison, sposando il progetto Gelbison città territorio”, ha commentato entusiasta il club del Presidente Puglisi.

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