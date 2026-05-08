Cilento

Furto sacrilego a Casal Velino: rubata statua di Padre Pio da una casa privata

Un furto dal forte valore simbolico scuote Casal Velino Marina: sottratta una statuina di Padre Pio dal giardino di un'abitazione in via Fontanelle. L'appello della famiglia: "Restituitela, ha un immenso valore affettivo".

Chiara Esposito

Da un’abitazione privata di Casal Velino Marina, in via Fontanelle, è stata rubata una piccola statua di Padre Pio, il cui anniversario della scomparsa ricade proprio in questi giorni. Secondo quanto ricostruito, la statuina sarebbe sparita nella notte tra il 6 e il 7 maggio, quando qualcuno si sarebbe introdotto nel giardino della casa, forse forzando il cancello o passando da un punto non visibile dalla strada.

Un legame affettivo spezzato

La statuina, sistemata in una nicchia all’ingresso dell’abitazione, non aveva un particolare valore economico, ma custodiva un significato affettivo molto profondo per la famiglia. Era stata collocata lì anni fa dal nonno, venuto a mancare proprio in questi giorni di maggio. Il gesto, avvenuto in un momento di già profondo dolore per i congiunti, ha destato sconcerto e amarezza.

L’appello per la restituzione

Profondamente scossa da quanto accaduto, la nipote ha deciso di rivolgersi direttamente a chi ha portato via la statua. Ha affisso all’esterno dell’abitazione un cartello con un messaggio semplice e toccante: “Siete pregati di riportarla, anche di notte, anche lontano dal cancello”. La speranza dei familiari è che un sussulto di coscienza spinga i responsabili a restituire l’oggetto, simbolo di una memoria cara che non può avere prezzo per nessun altro.

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