Festa della mamma in carcere: la Caritas di Salerno celebra la maternità e dona una pianta alle detenute

In occasione della Festa della Mamma, che ricorrerà il prossimo 10 maggio, la Fondazione Caritas Salerno, braccio operativo della Caritas Diocesana di Salerno-Campagna-Acerno, in collaborazione con la Direzione della Casa Circondariale di Salerno, promuove un momento di raccoglimento e riflessione dedicato alle donne ristrette presso l’istituto penitenziario, incentrato sul valore della maternità e della genitorialità.

Il programma della giornata

L’iniziativa, che si svolgerà presso la sede della Casa Circondariale, avrà inizio con la celebrazione della Santa Messa, che sarà presieduta da Don Antonio Romano, Vicario Episcopale per la Carità, alla presenza delle detenute.

Al termine della funzione religiosa, è previsto un momento di confronto sul significato della maternità e sui legami familiari. L’obiettivo è promuovere una riflessione sull’importanza della funzione genitoriale anche nel contesto detentivo, valorizzando la dimensione affettiva e relazionale della persona come parte integrante del percorso trattamentale.

Un simbolo di rinascita: il dono delle piante

Quale gesto concreto di vicinanza e attenzione umana da parte della Caritas diocesana, Don Antonio Romano consegnerà a ciascuna detenuta una pianta, simbolo di nascita, cura, crescita e, soprattutto, di speranza.

“La Festa della Mamma è un’occasione per ribadire la centralità della famiglia e dei legami affettivi, che non devono essere interrotti dalla detenzione”, dichiara Don Antonio Romano. “Con questa iniziativa vogliamo portare un messaggio di speranza e di vicinanza alle donne recluse, riconoscendo il valore della loro maternità e sostenendole nel mantenimento dei rapporti con i propri figli. La pianta che doneremo rappresenta la vita che continua e la possibilità di rinascita, un piccolo segno per ricordare che la comunità non le dimentica”.

Sinergia per il reinserimento sociale

Questa iniziativa si inserisce nell’ambito delle attività trattamentali e di sostegno alla persona promosse dall’Amministrazione penitenziaria, in sinergia con la Fondazione Caritas Salerno, volte a favorire percorsi di responsabilizzazione, mantenimento dei legami familiari e reinserimento sociale.