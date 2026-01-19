Fede e cultura si incontrano ad Agropoli con Don Roberto Faccenda

La Parrocchia Santa Maria delle Grazie di Agropoli ospiterà, giovedì 22 gennaio 2026, un appuntamento che unisce spiritualità e riflessione letteraria. Alle ore 18.00, Don Roberto Faccenda celebrerà la Santa Messa, seguita dalla presentazione del suo libro A(R)MARSI CON CINQUE CIOTTOLI, edito da San Paolo.

Il programma dell’iniziativa

L’iniziativa, promossa in collaborazione con l’Ufficio Diocesano per l’Animazione Culturale, vedrà la partecipazione di figure istituzionali e religiose del territorio. Porteranno i saluti Don Roberto Guida, parroco della chiesa ospitante, Franco Crispino, consigliere comunale delegato alla Cultura, e Don Bruno Lancuba, responsabile dell’Ufficio Diocesano. A seguire, il dibattito con l’autore sarà moderato dal giornalista Vito Rizzo.

Il volume, che prende ispirazione dal celebre episodio biblico di Davide e Golia, propone una riflessione profonda sul valore della fede come strumento di resistenza, crescita e trasformazione personale. I “cinque ciottoli” diventano metafora di virtù e consapevolezze da coltivare nel cammino spirituale quotidiano.

L’evento si inserisce nel calendario di iniziative culturali della parrocchia, con l’obiettivo di promuovere momenti di dialogo e condivisione tra comunità, fede e pensiero contemporaneo. Un’occasione aperta a tutti, per riscoprire il potere delle parole e della testimonianza.