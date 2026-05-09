Piana del Sele

Ex IACP Belvedere, Forza Italia incalza la maggioranza: “Dalle parole ai fatti, si revochino le delibere”

Caso ex IACP Belvedere a Battipaglia: Forza Italia chiede ai consiglieri Manzi e Toriello di revocare gli atti del 2024 dopo la sentenza del Tribunale

Antonio Elia
Carmine Galdi

Sulla complessa vicenda degli alloggi ex IACP (Peep Belvedere di Sopra), che vede coinvolti 112 cittadini battipagliesi, Forza Italia Battipaglia, per mano del suo Segretario Cittadino, l’avv. Carmine Galdi, chiede un atto di responsabilità politica definitiva alla maggioranza guidata dalla Sindaca Cecilia Francese.

A seguito della recente sentenza n. 2258/2026 del Tribunale di Salerno, che ha sancito l’infondatezza delle pretese economiche del Comune, il coordinamento cittadino di Forza Italia accoglie con favore le dichiarazioni dei consiglieri Giuseppe Manzi e Dario Toriello (recentemente passato al Gruppo Misto), i quali si sono pubblicamente espressi contro l’ipotesi di un ricorso in appello suggerito dagli uffici tecnici.

L’affondo di Galdi: “Serve coerenza amministrativa”

Tuttavia, Forza Italia sottolinea che la propaganda politica non basta: serve coerenza amministrativa. “La sentenza del Tribunale di Salerno parla chiaro: nulla è dovuto al Comune. Una tesi che sosteniamo fermamente da anni, poiché la richiesta dell’Ente è palesemente contraria alla legge”, dichiara l’avv. Carmine Galdi.

“Se i consiglieri Manzi e Toriello intendono davvero tutelare i 112 cittadini coinvolti, devono passare dalle parole ai fatti. L’unica strada percorribile è presentare immediatamente in Giunta e in Consiglio Comunale una proposta di revoca della delibera di Consiglio Comunale e dei relativi atti di esecuzione del 2024, con i quali — basandosi su una relazione dell’ufficio tecnico — si riconosceva l’Ente come creditore di circa 13.000 euro pro capite nei confronti dei residenti”.

Il dovere politico di rimediare agli errori del passato

L’avvocato Galdi ricorda che proprio i consiglieri Manzi e Toriello, all’epoca dei fatti, votarono favorevolmente a quei provvedimenti che diedero il via al contenzioso. Pertanto, oggi hanno il dovere morale e politico di rimediare a quell’errore.

La revoca degli atti non è solo un atto di giustizia verso le famiglie interessate, ma rappresenta una tutela per lo stesso Comune. Solo annullando le delibere originali si arriverebbe alla cessazione della materia del contendere, sollevando l’ufficio legale — coordinato dalla dirigente Iorio — dall’imbarazzo di dover dare conto alla Corte dei Conti in caso di mancato appello senza una base politica e amministrativa che ne dichiari la rinuncia.

L’appello finale: stop agli slogan elettorali

“A un anno dalle elezioni, Battipaglia non ha bisogno di slogan, ma di soluzioni”, conclude Galdi. “Confidiamo che Manzi e Toriello portino la questione nell’assise comunale con urgenza, chiedendo l’annullamento di quegli atti tecnici rivelatisi palesemente illegittimi. Forza Italia vigilerà affinché questa vicenda non resti una promessa elettorale, ma si concluda con il ripristino della serenità per i nostri concittadini”.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.