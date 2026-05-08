Emergenza sicurezza sulla via del mare, il grido d’allarme del sindaco Pisani

Torna al centro del dibattito la condizione della Via del Mare, ex SS267, una delle arterie di collegamento più importanti del Cilento, interessata da criticità che continuano a destare preoccupazione per cittadini, pendolari e turisti. A intervenire direttamente è il sindaco di Pollica, Stefano Pisani, che richiama l’attenzione delle istituzioni competenti sulla necessità di un’azione concreta e tempestiva per la messa in sicurezza dell’infrastruttura.

“La ex SS267 rappresenta un’arteria fondamentale per il Cilento, ma oggi versa in condizioni che non sono più sostenibili. Parliamo di una strada strategica per i collegamenti, per la sicurezza dei cittadini e per l’economia dell’intero territorio”, ha dichiarato il primo cittadino.

Sicurezza stradale e necessità di investimenti immediati

Il primo cittadino riconosce le difficoltà economiche che la Provincia di Salerno sta attraversando, ma sottolinea come ciò non possa tradursi in un rallentamento della programmazione infrastrutturale. “Sappiamo che la Provincia sta affrontando una fase di riequilibrio finanziario, ma questo non impedisce di programmare investimenti e contrarre mutui per intervenire sulle infrastrutture strategiche e sulla sicurezza dei cittadini”.

Il sindaco di Pollica ha inoltre formalmente richiesto alla Regione Campania, all’ANAS e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, guidato dal ministro Matteo Salvini, di attivarsi per la sistemazione dell’arteria, ritenuta ormai non più rinviabile.

Il tragico bilancio degli incidenti nel Cilento

Alla base della richiesta vi è anche il crescente numero di incidenti che negli ultimi mesi hanno interessato il tratto stradale, alcuni dei quali con conseguenze tragiche.

“La sicurezza stradale deve diventare una priorità assoluta perché non possiamo più assistere a incidenti continui su una strada così importante per il territorio. Purtroppo, negli ultimi mesi si sono verificati anche episodi mortali che impongono risposte immediate e interventi concreti. Accessibilità e sicurezza non sono temi secondari, ma la condizione minima per garantire diritto alla mobilità, sviluppo del territorio e continuità economica e turistica per il Cilento e le sue aree interne. Ora serve un’azione precisa”, sottolinea il sindaco Pisani.