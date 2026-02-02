Emergenza sicurezza, Bicchielli incontra il Prefetto: «Grande attenzione verso i territori»

«Dalla Prefettura c’è grande attenzione verso i nostri territori. L’incontro di oggi ha rappresentato anche l’occasione per affrontare la questione della sicurezza in provincia di Salerno, con particolare riferimento a Nocera Inferiore e Battipaglia».

A dirlo è Pino Bicchielli, deputato di Forza Italia e presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico.

L’incontro e i temi trattati

«Al signor prefetto Francesco Esposito

ho posto il problema della sicurezza a Nocera Inferiore e Battipaglia, su sollecitazione di Tonia Lanzetta e di Carmine Galdi, coordinatore cittadino di Forza Italia Battipaglia. Un problema che mi è stato rappresentato anche dalle forze civiche legate ad Annalisa Spera che da sempre si battono per la tutela del territorio nella cittadina della Piana del Sele. Ringrazio il signor prefetto per la pronta risposta e per l’impegno che

garantisce a tutela della nostra provincia. Le risorse a sua disposizione sono investite anche per garantire la sicurezza in questi territori; su questo tema, inoltre, ho in programma un incontro con il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi».

Nel corso dell’incontro, il deputato ha affrontato anche la questione relativa all’audizione dei sindaci in Commissione rischio idrogeologico con riferimento agli atti che a breve saranno trasmessi in Procura.

«Ho annunciato al prefetto che la Commissione sarà in missione per constatare personalmente le condizioni del Fiume Sarno, coinvolgendo anche gli altri comuni dell’Agro, e per verificare lo stato dell’arte rispetto a una serie di adempimenti preventivi. Siamo molto preoccupati perché alcuni sindaci lamentano di essere lasciati soli: noi siamo per l’autonomia, ma i sindaci non vanno assolutamente lasciati soli, soprattutto nella gestione del rischio idrogeologico», ha concluso Bicchielli.