Emergenza rifiuti a Pontecagnano: al via la rimozione del rimorchio dei veleni sul litorale

È finalmente in fase di rimozione il rimorchio carico di rifiuti speciali pericolosi, abbandonato da mesi sul litorale di Pontecagnano Faiano. L’operazione segna un punto di svolta per il decoro e la sicurezza ambientale dell’area costiera, mettendo fine a una situazione di stallo che durava ormai da troppo tempo.

La pressione di Città Protagonista e la diffida alle autorità

A rilanciare l’allarme era stata l’associazione Città Protagonista, che aveva inviato una diffida formale alla Prefettura di Salerno, all’Asl e all’Arpac. Il sodalizio aveva chiesto con forza tempi certi per la rimozione del mezzo e la contestuale bonifica dell’area interessata. Nel documento presentato si sottolineava come, nonostante i ripetuti annunci istituzionali, l’unico intervento effettuato finora fosse stato il posizionamento di un telo di copertura, giudicato del tutto insufficiente rispetto alla gravità dello scenario.

Il rischio ambientale: 25 tonnellate di rifiuti pericolosi

La richiesta di un’azione più incisiva suggeriva anche il possibile intervento diretto del Prefetto con poteri sostitutivi. Il rimorchio, incendiato lo scorso 25 ottobre e successivamente dissequestrato, è stato al centro di un complesso iter avviato a marzo per la caratterizzazione dei materiali. Gli accertamenti tecnici disposti dal Comune hanno evidenziato una realtà allarmante: la presenza di oltre 25 tonnellate di rifiuti organici contenenti sostanze potenzialmente pericolose, rendendo la rimozione un atto non più rinviabile.