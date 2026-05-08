Elezioni Amministrative 2026: Guida alle agevolazioni di viaggio per gli elettori

In vista delle prossime elezioni amministrative fissate per domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026, la Prefettura di Salerno ha reso note le disposizioni del Ministero dell’Interno relative alle agevolazioni tariffarie. I cittadini che devono raggiungere il proprio comune di iscrizione elettorale potranno usufruire di sconti significativi su treni, navi, aerei e pedaggi autostradali.

Sconti ferroviari: i dettagli di Trenitalia, Italo e Trenord

Le principali società di trasporto ferroviario hanno sottoscritto convenzioni specifiche per favorire l’esercizio del diritto di voto.

Trenitalia : previsti sconti del 60% sulle tariffe regionali e del 70% sul prezzo base per i treni a lunga percorrenza come Frecciarossa, Intercity e vagoni letto. Sono esclusi i livelli Executive e Business.

: previsti sconti del e del per i treni a lunga percorrenza come Frecciarossa, Intercity e vagoni letto. Sono esclusi i livelli Executive e Business. Italo : applica una riduzione del 70% per gli ambienti Smart e Prima sulle offerte Flex, Extratempo e Bordo.

: applica una riduzione del per gli ambienti Smart e Prima sulle offerte Flex, Extratempo e Bordo. Trenord: in Lombardia è prevista una riduzione del 60% sui biglietti di andata e ritorno a tariffa regionale e per il collegamento Malpensa Express.

Per quanto riguarda la validità temporale, “il viaggio di andata potrà essere effettuato dal 15 maggio 2026 e quello di ritorno non oltre il 4 giugno 2026”. In caso di ballottaggio (7-8 giugno), la finestra si sposta dal 29 maggio al 18 giugno. Al personale di controllo andrà esibita la tessera elettorale e un documento di identità.

Viaggi via mare e collegamenti aerei

Le agevolazioni si estendono anche ai collegamenti marittimi verso le isole. Società come GNV, Grimaldi Euromed e Tirrenia applicheranno una riduzione del 60% sulla tariffa ordinaria. Per chi risiede già in zone insulari, si applicherà la tariffa residenti, a meno che quella per elettori non risulti più vantaggiosa.

Sul fronte aereo, ITA Airways propone uno sconto sui voli nazionali pari a 40 euro su tariffe superiori a 41 euro, oppure una riduzione del 40% fino a un massimo di 40 euro per biglietti di importo inferiore. L’offerta è valida per volare dal 18 maggio al 1º giugno (e dal 1º al 14 giugno per i ballottaggi).

Esenzioni autostradali per i residenti all’estero

Gli elettori italiani residenti all’estero potranno usufruire dell’esenzione dal pagamento del pedaggio su tutta la rete nazionale, ad esclusione dei sistemi “aperti”. L’agevolazione scatta dalle ore 22:00 del quinto giorno precedente il voto e termina alle ore 22:00 del quinto giorno successivo alla chiusura dei seggi. Per beneficiare del gratuito, al ritorno è indispensabile esibire la tessera elettorale regolarmente vidimata dal presidente di seggio.

La Prefettura ha invitato i sindaci e i responsabili degli uffici elettorali dei comuni coinvolti — tra cui Campagna, Celle di Bulgheria, Laurino, Laurito, Lustra, Pertosa, Polla, Postiglione, San Giovanni a Piro, Sassano, Sicignano degli Alburni e il capoluogo, Salerno — a diffondere tempestivamente queste informazioni per garantire la massima partecipazione al voto.