Attualità

Eboli: standing ovation per i musicisti dell’IC Matteo Ripa, primo premio assoluto al concorso International Music

Una performance straordinaria che ha emozionato pubblico e giuria

Antonio Elia

Grande successo per l’Orchestra dell’Istituto Comprensivo “Matteo Ripa” di Eboli che, al Concorso International Music “Francesco Cardaropoli” di Bracigliano, ha conquistato il Primo Premio Assoluto con il punteggio pieno di 100/100, aggiudicandosi anche la prestigiosa borsa di studio.

Un’esibizione straordinaria

Una performance straordinaria che ha emozionato pubblico e giuria, premiando il talento, la preparazione e il lavoro svolto con passione dagli studenti insieme ai loro docenti.

Il corpo docente

A guidare l’orchestra in questo importante percorso sono stati i maestri Cosimo De Angelis al clarinetto, Valter Moscato alla chitarra, Rocco Amabile alla tromba e Grazia Petrosino al pianoforte.

Il riconoscimento ottenuto rappresenta un motivo di orgoglio non solo per la scuola, ma per l’intera comunità ebolitana, che vede nei giovani musicisti un esempio di impegno, dedizione e crescita culturale.

La soddisfazione del sindaco

Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco Mario Conte insieme all’Amministrazione comunale, che hanno voluto complimentarsi con gli studenti e i docenti per il brillante risultato raggiunto, sottolineando come la città non possa che “applaudire per un così bel successo”.

Una vittoria importante che porta ancora una volta il nome di Eboli sotto i riflettori, grazie a giovani talenti capaci di distinguersi e farsi apprezzare in un concorso di grande prestigio.

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