Eboli, controlli sui venditori di fiori abusivi in occasione della Festa della Mamma: sequestri e denunce

Operazione straordinaria di controllo sul territorio ebolitano in occasione della Festa della Mamma per contrastare il fenomeno della vendita abusiva di fiori. I controlli, disposti dal vicecomandante Damiano Iula in sinergia con l’assessore Antonio Corsetto, hanno interessato diverse zone strategiche della città, dall’ingresso all’uscita autostradale fino alle aree del centro urbano maggiormente frequentate.

Il sequestro

Nel corso dell’attività, gli agenti hanno individuato quattro venditori abusivi intenti a commercializzare fiori senza le necessarie autorizzazioni. L’operazione ha portato al sequestro di centinaia di fiori destinati alla vendita irregolare, oltre all’elevazione di sanzioni amministrative che possono raggiungere i 5 mila euro.

I controlli

I controlli sono stati predisposti con l’obiettivo di tutelare i commercianti regolari, garantire il rispetto delle norme e contrastare fenomeni di abusivismo commerciale che, soprattutto durante le ricorrenze particolarmente sentite come la Festa della Mamma, tendono ad aumentare sensibilmente.

L’azione di monitoraggio proseguirà anche nei prossimi giorni, con ulteriori verifiche nelle principali arterie cittadine e nei punti di maggiore afflusso, al fine di prevenire nuove attività illecite e assicurare condizioni di legalità e sicurezza per cittadini e operatori commerciali.