Eboli: al via due importanti cantieri, riqualificazione di Piazza Carlo Levi e nuova pista d’atletica al Dirceu

Prenderanno ufficialmente il via nei prossimi giorni due importanti interventi destinati a cambiare il volto di alcune aree strategiche della città di Eboli. Si tratta della riqualificazione di Piazza Carlo Levi (con gli spazi pubblici tra via Gonzaga e viale Amendola) e del completo rifacimento della pista d’atletica dello stadio Dirceu, inclusi gli spogliatoi.

Piazza Carlo Levi: un nuovo cuore per la socialità

Il primo cantiere aprirà i battenti lunedì 18 maggio. I lavori, affidati alla ditta Baccari Costruzioni per un importo di circa 367 mila euro, inizieranno da Piazza Carlo Levi per poi estendersi alle aree degli alloggi ERP tra via Gonzaga e viale Amendola. La conclusione è prevista entro il 15 settembre 2026.

Le novità del progetto

Area giochi e relax: Nuova zona per bambini con pavimentazione antitrauma e arredi moderni.Fontana a raso: Pensata per valorizzare l’estetica della piazza e offrire refrigerio nei mesi estivi.

Sostenibilità e Sicurezza

Installazione di colonnine per ricarica veicoli elettrici, potenziamento dello smaltimento acque e nuovi sistemi di videosorveglianza.

Verde Urbano: Creazione di un frutteto urbano per i residenti, nuove aiuole e alberature a bassa manutenzione.

Illuminazione: Passaggio totale a sistemi LED ad alta efficienza.Stadio Dirceu: eccellenza sportiva e domotica. Già da questo lunedì scatteranno, invece, le operazioni allo Stadio Dirceu. Con un investimento di circa 745 mila euro (lavori affidati alla ditta Tipiesse), l’impianto sarà adeguato alle normative CONI e FIDAL.

I principali interventi tecnici

Settore Intervento Pista e Pedane Rifacimento completo del manto, delle zone di salto e lancio e delle canalette. Energia: Impianto fotovoltaico con accumulo e solare termico per l’acqua calda.

Efficienza: Relamping LED integrale e sistema di recupero acque piovane per l’irrigazione.Innovazione: Impianto domotico per il controllo remoto di luci, clima e sicurezza via touch screen.

L’obiettivo è trasformare lo stadio in una struttura moderna, capace di abbattere i costi di gestione e migliorare l’esperienza degli atleti.

«L’Amministrazione comunale – ha dichiarato il sindaco Mario Conte – procede, grazie al proficuo lavoro svolto da tutti i tecnici dell’Ufficio Lavori Pubblici, nel portare avanti il proprio programma di mandato, con l’obiettivo di riqualificare gli spazi pubblici e migliorare la qualità della vita dei cittadini.

L’apertura di questi due nuovi cantieri si aggiunge agli altri già attivati e molti saranno gli interventi che seguiranno nei prossimi mesi».