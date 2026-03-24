Dramma ad Eboli, 26enne trovato privo di vita in garage

Tragedia ad Eboli dove un giovane di 26 anni è stato rinvenuto privo di vita nel garage della sua abitazione in via Mario Vignola.

Il ragazzo era scomparso dalla mattina e la sua assenza aveva subito allarmato familiari e conoscenti.

Le ricerche e la tragica scoperta

Per ore la Polizia Municipale e i Carabinieri lo hanno cercato nel centro storico della città, dove era stato visto per l’ultima volta. Le ricerche si sono concentrate tra le strade e le piazze della zona, ma purtroppo la speranza di ritrovarlo in vita si è spenta poco dopo.

Secondo quanto ricostruito, il giovane si sarebbe poi diretto nel garage della sua abitazione, dove è stato tragicamente rinvenuto esanime. L’allarme è scattato quando i familiari e i soccorritori hanno controllato anche gli spazi dell’abitazione.

Il 26enne, stando alle prime informazioni, in passato aveva già vissuto momenti di grande difficoltà.

Il cordoglio

La notizia della sua morte ha scosso profondamente la comunità locale, lasciando sgomenti amici, conoscenti e quanti lo avevano incontrato nelle ultime ore.

Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine per chiarire con precisione la dinamica dei fatti.