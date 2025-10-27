Dominio del Dojo Poseidon nella prima fase del Campionato Regionale di Kickboxing

Si è tenuta a Mondragone la prima fase del Campionato Regionale di Kickboxing, specialità Light Contact, un evento svoltosi sotto l’egida della FederKombat, federazione riconosciuta dal CONI. La manifestazione, ospitata presso il Palazzetto dello Sport cittadino, ha visto la partecipazione di numerosi atleti, ma è stata caratterizzata dalla prestazione eccezionale del Dojo Poseidon di Capaccio Paestum, guidato dal Maestro Ferdinando Polito.

Gli atleti del Dojo Poseidon hanno lasciato un segno significativo, conquistando un impressionante medagliere che attesta l’alta preparazione tecnica e l’impegno costante dimostrato in palestra. L’eccellenza della squadra si è tradotta in un bottino di successi che ha posizionato la società tra le protagoniste assolute della giornata.

Il medagliere: sei ori a certificare l’eccellenza

La squadra del Maestro Polito ha dimostrato di possedere atleti di altissimo livello, capaci di imporsi nelle rispettive categorie. In totale sono state conquistate sei medaglie d’oro, a testimonianza del predominio in diverse specialità.

Hanno raggiunto il gradino più alto del podio i seguenti atleti:

Corcione Annamaria

Grazioso Giuseppe

Grazioso Emanuela

Marsico Alessandra

Russo Riccardo

Scorzelli Biagio

A questi risultati si aggiungono le sei medaglie d’argento e la medaglia di bronzo, che completano un bilancio più che positivo per il Dojo Poseidon. Hanno conquistato l’argento Desio Michele, Guadagno Amelia, Guadagno Pasquale, Mangino Lorenzo, Stanzione Carmine e Valva Giorgia Pia, mentre la medaglia di bronzo è andata a Stanzione Raffaele. Si evidenzia, inoltre, l’ottimo quarto piazzamento di Iannoto Alfredo che, per una manciata di punti non è riuscito a salire sul podio pur avendo offerto una prestazione top.

La commozione del Maestro Polito: “La vera forza nasce dal cuore”

Al termine della competizione, il Maestro Ferdinando Polito ha espresso tutta la sua soddisfazione e l’orgoglio per i risultati ottenuti dai suoi allievi. La sua dichiarazione, ricca di emozione, ha sottolineato non solo il valore sportivo ma anche quello umano dei successi.

“Questi risultati non sono solo numeri: sono il frutto di sacrifici, sogni e ore di allenamento,” ha affermato il Maestro. Egli ha poi aggiunto, evidenziando la filosofia della sua scuola: “Oggi il Dojo Poseidon ha dimostrato che la vera forza nasce dal cuore. E quando il cuore combatte, nessun traguardo è impossibile.” Le sue parole ribadiscono l’importanza della dedizione e della passione come motori fondamentali per il raggiungimento di obiettivi non solo sportivi ma anche di vita.