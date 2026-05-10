Cronaca

Dispersi sul Monte Cervati: operazione di recupero notturna del Soccorso Alpino

Intervento del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania sul Monte Cervati per trarre in salvo giovani escursionisti dispersi in località Calata dei Vaccari.

Redazione Infocilento

Un intervento di soccorso si è concluso con successo nelle prime ore della giornata sul Monte Cervati, dove alcuni giovani escursionisti avevano smarrito l’orientamento. La dinamica dell’evento ha richiesto l’attivazione immediata delle procedure di emergenza per localizzare il gruppo prima che le condizioni ambientali peggiorassero ulteriormente.

La dinamica del mancato rientro

L’allarme è scattato nella tarda serata di sabato, quando gli escursionisti, dopo aver perso la traccia del sentiero principale, si sono trovati in difficoltà a causa del calare della visibilità. Consapevoli dell’impossibilità di proseguire in sicurezza, i giovani hanno contattato i soccorsi per segnalare la propria posizione. Le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania (CNSAS) si sono attivate prontamente per avviare le operazioni di ricerca e recupero in quota.

Localizzazione e recupero in località Calata dei Vaccari

I tecnici del soccorso hanno individuato i dispersi durante la notte in località Calata dei Vaccari, nel territorio del Comune di Monte San Giacomo. Nonostante lo spavento e la permanenza al freddo, i giovani sono stati trovati in buone condizioni di salute e non hanno necessitato di cure mediche. L’operazione si è focalizzata sull’assistenza tecnica per il rientro: i tecnici hanno scortato il gruppo in sicurezza fino al punto in cui erano parcheggiate le loro moto, permettendo così alle squadre di soccorso di fare rientro alle basi.

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