Disagi sulla Tangenziale di Salerno: da domani scattano i lavori

Lungo la Tangenziale di Salerno (SS18) a partire da domani mattina, mercoledì 4 febbraio, per l’esecuzione di una nuova fase dei lavori – in capo al Consorzio ‘Asi’ – per l’ampliamento del sottopasso al km 64,400, si rende necessaria, per ragioni di sicurezza, l’attivazione di un provvedimento per la circolazione.
La mappa dei disagi
Nel dettaglio, in corrispondenza di una tratta compresa tra gli svincoli ‘Zona Industriale’ e per la strada provinciale 417 ‘Aversana’/Aeroporto, sarà attiva la chiusura della carreggiata in direzione Pontecagnano, con contestuale deviazione della circolazione a doppio senso di marcia sulla carreggiata in direzione di Fratte.
L’ultimazione di tale fase dei lavori è fissata per il prossimo 4 maggio; l’intervento proseguirà poi con la medesima modalità operativa, a carreggiate invertite, previa nuova comunicazione.
In corrispondenza dello scambio di carreggiata sarà attivo il limite di velocità di 50km/h ed il divieto di sorpasso per tutte le categorie di veicoli; inoltre lungo tale tratta di Tangenziale sarà garantito il presidio di personale H24 in capo all’impresa esecutrice delle attività.
L’esecuzione dei lavori (non di competenza Anas) è stata condivisa durante una specifica riunione preventiva, tenutasi alla presenza di Enti, Istituzioni e Forze dell’Ordine interessate, sotto l’egida della Prefettura di Salerno.