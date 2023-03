Disagi sulla linea ferroviaria: treni in ritardo a causa di inconvenienti tecnici

Questa mattina, i passeggeri della linea ferroviaria Battipaglia – Sapri hanno subito dei ritardi a partire dalle 6.45. Il motivo? Inconvenienti tecnici nei pressi della stazione di Agropoli – Castellabate che hanno costretto Trenitalia a cancellare alcuni convogli. La notizia è stata comunicata da RFI, la società che gestisce le infrastrutture ferroviarie italiane.

Interventi dei tecnici sul posto

Immediatamente sono stati allertati i tecnici di RFI, che si sono recati sul posto per risolvere il problema. Inizialmente, i ritardi erano limitati a 15 minuti, ma sono rapidamente aumentati fino a 50 minuti e poi a un’ora intera. Purtroppo, la situazione è stata tale che Trenitalia ha dovuto cancellare alcuni treni.

Treni cancellati

Tra i treni cancellati ci sono il Regionale 5211 per Sapri e il Regionale 5577 per Cosenza. Anche il treno Italo Alta Velocità diretto da Napoli Centrale a Reggio Calabria ha subito dei ritardi, anche se per il momento soltanto limitati.

Situazione in evoluzione

La situazione sulla linea ferroviaria di Agropoli – Castellabate è in costante evoluzione. RFI e Trenitalia stanno lavorando duramente per risolvere il problema il più presto possibile. Nel frattempo, i passeggeri sono invitati a controllare gli orari dei treni e a informarsi sulle eventuali modifiche al servizio.