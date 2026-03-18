Attualità

Dieta Mediterranea: ad Ascea Marina il Forum scientifico del Rotary sulle sfide del futuro

Il 21 marzo 2026 la Fondazione Alario di Ascea ospita il Forum sulla Dieta Mediterranea con esperti di CREA, Pascale e SINU. Scopri il programma del Rotary

Ernesto Rocco
Ascea Marina

Il Cilento torna a essere l’epicentro del dibattito internazionale sulla nutrizione. Sabato 21 marzo 2026, la cornice storica del Palazzo della Fondazione Alario ad Ascea Marina ospiterà il Forum scientifico intitolato “La Dieta Mediterranea: un modello alimentare proiettato nel futuro”. L’evento rappresenta un momento di confronto cruciale per analizzare l’attualità e le prospettive di uno stile di vita che, oggi più che mai, si pone come soluzione alle sfide della salute globale.

Un’iniziativa sinergica nel cuore del Cilento

L’incontro è promosso dal Distretto Rotary International 2101 Campania, in una stretta collaborazione che vede protagonisti i Rotary Club Vallo della Lucania-Cilento, Paestum Centenario, Roccadaspide-Valle del Calore e Sapri-Golfo di Policastro. L’iniziativa vanta il prestigioso patrocinio della Società Italiana di Nutrizione Umana (SINU) e dell’Associazione per la Dieta Mediterranea Ancel Keys Pioppi, confermando l’elevato valore accademico e divulgativo della manifestazione.

I lavori saranno aperti da Maria La Gloria, presidente della Commissione distrettuale per la Dieta Mediterranea, e saranno preceduti dai saluti istituzionali del Governatore del Distretto Rotary 2101, Angelo Di Rienzo, unitamente alle autorità locali.

Esperti a confronto: la scienza della nutrizione

Il Forum si avvale del contributo di alcuni dei più autorevoli studiosi impegnati nella ricerca nutrizionale e nella valorizzazione del patrimonio legato alla Dieta Mediterranea. Il parterre di relatori garantirà una visione multidisciplinare, toccando aspetti che spaziano dalla prevenzione oncologica alla pediatria, fino alla medicina interna.

Tra i principali interventi figurano quelli di Umberto Scognamiglio, ricercatore del CREA-Alimenti e Nutrizione, e di Livia S. Augustin, ricercatrice presso l’Istituto Nazionale Tumori Fondazione G. Pascale. Il dibattito vedrà inoltre la partecipazione di Raffaella De Franchis, referente nazionale nutrizione della Federazione Italiana Medici Pediatri, e di Pasquale Strazzullo, già Ordinario di Medicina Interna presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II e Past-President della Società Italiana di Nutrizione Umana.

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