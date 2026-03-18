Dieta Mediterranea: ad Ascea Marina il Forum scientifico del Rotary sulle sfide del futuro

Il Cilento torna a essere l’epicentro del dibattito internazionale sulla nutrizione. Sabato 21 marzo 2026, la cornice storica del Palazzo della Fondazione Alario ad Ascea Marina ospiterà il Forum scientifico intitolato “La Dieta Mediterranea: un modello alimentare proiettato nel futuro”. L’evento rappresenta un momento di confronto cruciale per analizzare l’attualità e le prospettive di uno stile di vita che, oggi più che mai, si pone come soluzione alle sfide della salute globale.

Un’iniziativa sinergica nel cuore del Cilento

L’incontro è promosso dal Distretto Rotary International 2101 Campania, in una stretta collaborazione che vede protagonisti i Rotary Club Vallo della Lucania-Cilento, Paestum Centenario, Roccadaspide-Valle del Calore e Sapri-Golfo di Policastro. L’iniziativa vanta il prestigioso patrocinio della Società Italiana di Nutrizione Umana (SINU) e dell’Associazione per la Dieta Mediterranea Ancel Keys Pioppi, confermando l’elevato valore accademico e divulgativo della manifestazione.

I lavori saranno aperti da Maria La Gloria, presidente della Commissione distrettuale per la Dieta Mediterranea, e saranno preceduti dai saluti istituzionali del Governatore del Distretto Rotary 2101, Angelo Di Rienzo, unitamente alle autorità locali.

Esperti a confronto: la scienza della nutrizione

Il Forum si avvale del contributo di alcuni dei più autorevoli studiosi impegnati nella ricerca nutrizionale e nella valorizzazione del patrimonio legato alla Dieta Mediterranea. Il parterre di relatori garantirà una visione multidisciplinare, toccando aspetti che spaziano dalla prevenzione oncologica alla pediatria, fino alla medicina interna.

Tra i principali interventi figurano quelli di Umberto Scognamiglio, ricercatore del CREA-Alimenti e Nutrizione, e di Livia S. Augustin, ricercatrice presso l’Istituto Nazionale Tumori Fondazione G. Pascale. Il dibattito vedrà inoltre la partecipazione di Raffaella De Franchis, referente nazionale nutrizione della Federazione Italiana Medici Pediatri, e di Pasquale Strazzullo, già Ordinario di Medicina Interna presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II e Past-President della Società Italiana di Nutrizione Umana.