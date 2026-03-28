Dieci mesi di amministrazione a Capaccio Paestum: il bilancio del sindaco Paolino

L’amministrazione comunale di Capaccio Paestum ha reso pubblico un dettagliato resoconto che sintetizza l’attività svolta nei primi dieci mesi di mandato del sindaco Gaetano Paolino. Il documento illustra i risultati conseguiti attraverso una sinergia tra la Giunta, i consiglieri, gli uffici comunali e le società partecipate, delineando un percorso orientato al risanamento finanziario e alla modernizzazione della macchina amministrativa.

Tra i punti salienti del rapporto figurano il raggiungimento degli obiettivi di risparmio del Piano di Riequilibrio per il 2025, fissati a circa 1,7 milioni di euro, e il risanamento dell’azienda speciale Paistom, che ha permesso il reintegro di 114 dipendenti. Grande rilievo viene dato anche alla transizione digitale, con il passaggio alla pubblicazione di atti in formato nativo digitale dal 1° gennaio 2026, e alla sicurezza del territorio, potenziata attraverso il turno notturno permanente della Polizia Locale e l’installazione di fototrappole contro l’abbandono dei rifiuti.

Il report tocca inoltre temi cruciali come la pianificazione urbanistica, la gestione delle risorse idriche e il rilancio turistico tramite la DMO Paestum Sele-Tanagro-Alburni.

Di seguito riportiamo il testo integrale del documento per offrire ai cittadini una visione completa degli interventi realizzati e dei cantieri in corso.

Questo resoconto, per chi avrà la pazienza di leggerlo con attenzione, descrive in estrema sintesi il lavoro fatto in 10 mesi di Amministrazione di Capaccio Paestum da parte del Sindaco Gaetano Paolino, dei consiglieri comunali che hanno messo a disposizione la loro collaborazione istituzionale, di una Giunta che ha lavorato giorno per giorno su obiettivi specifici. Il tutto di concerto con i responsabili dei Settori e gli Uffici preposti e i vertici e i professionisti delle società partecipate.

RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI BILANCIO

Sul 2025 è stato raggiunto l’obiettivo di risparmio indicato nel Piano di Riequilibrio Pluriennale, fissato come quota a 1,7 milioni di euro circa. Per il 2026 la quota è di circa 3,G milioni, che in previsione scaturiranno principalmente da maggiori entrate.

RISANAMENTO PAISTOM

La priorità è stata data al lavoro, al risanamento dell’azienda speciale comunale Paistom, che oggi è tornata ad avere una situazione finanziaria di equilibrio e ha potuto reintegrare al lavoro 114 dipendenti e operai. In corso l’espletamento della procedura selettiva che darà ulteriori garanzie e diritti ai lavoratori.

TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE

Nuovi e stringenti indirizzi contenuti nel Piano Anticorruzione e istituzione di un Gruppo di Lavoro per l’implementazione del Sistema di Gestione Anticorruzione conforme alla norma ISO 37001;

Varie delibere di Giunta Comunale approvate per dare nuovi indirizzi agli uffici in tema di trasparenza delle procedure;

Con delibera di Consiglio Comunale si è dato l’affidamento della gestione delle procedure

d’appalto sopra soglia a una Centrale Unica di Committenza esterna.

DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE

Il Comune di Capaccio Paestum dal 1 gennaio 2026 è passato alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale degli atti in forma nativa digitale, secondo il processo regolato dal Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD). Niente più scansioni, i documenti sono in formato aperto e accessibile, con versioni firmate digitalmente (formato .p7m o PDF con firma integrata).

AZIONI A DIFESA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

Costante è stata l’attenzione per tutte le attività inerenti la sicurezza del territorio e il contrasto ai reati ambientali. Attento è stato in questi mesi il controllo sugli scarichi e sugli sversamenti abusivi che minacciavano la qualità delle acque costiere. Attraverso l’azione della Polizia Municipale e di altri soggetti abilitati, è stata costituita una task force che ha costantemente rilevato e sanzionato numerosi comportamenti illeciti. Con delibera di Giunta Comunale n. 107 del 28.08.2025 e successivi atti correlati, sono state attivate le procedure tese alla demolizione e rimozione della parte residua dello stabilimento balneare, già denominato Lido Kennedy, elemento degradante del contesto paesaggistico.

INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE

Intensificazione degli interventi volti a rendere più sicura la circolazione veicolare e pedonale sul territorio. Il piano di riqualificazione della segnaletica e l’installazione di nuovi dispositivi di moderazione della velocità e messa in sicurezza delle intersezioni ad alta incidentalità rappresentano un investimento concreto per la tutela di tutti gli utenti della strada.

ISTITUZIONE PERMANENTE DEL TURNO DI NOTTE DELLA POLIZIA LOCALE

Finalizzato a migliorare la sicurezza urbana e stradale ed a garantire una risposta più rapida alle richieste dei cittadini. Il provvedimento punta ad aumentare la percezione di sicurezza nella comunità ed a garantire un presidio costante della città, anche nelle ore notturne.

TELECAMERE TRAPPOLA PER STANARE CHI ABBANDONA RIFIUTI

Per fronteggiare al meglio gli episodi che causano il formarsi di microdiscariche abusive lungo il territorio comunale, sono state installate in vari punti sensibili delle fototrappole MP in grado di inviare foto e video su server protetti, azionate da sensori passivi di movimento a infrarossi.

Questo consentirà un monitoraggio efficace e continuativo, aumentando le possibilità di sanzionare i trasgressori.

RIUTILIZZO DI BENI CONFISCATI

All’esito di specifica e articolata istruttoria, sono stati adottati provvedimenti con i quali è stato indicato il riutilizzo ai fini istituzionali e sociali di immobili e aree confiscati alla criminalità.

ACQUA AL CAPOLUOGO – UN PIANO SERIO E DEFINITIVO

Con le delibere n. 89, 92, 94 del 10.03.2026, la Giunta Comunale ha approvato una convenzione scientifica con il Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e delle Risorse (DiSTAR) dell’Università degli Studi di Napoli Federico II per lo studio idrogeologico finalizzato al reperimento di risorse idriche integrative e autonome nelle zone Monte Soprano e Monte Sottano. Intanto, i lavori del nuovo serbatoio di località Castagneto sono in via di ultimazione e, già dai prossimi mesi estivi, si potranno con l’ASIS fronteggiare al meglio eventuali emergenze idriche.

NUOVO PUC

Procede l’iter per il Piano Urbanistico Comunale. Il procedimento arriverà all’approvazione definitiva del Piano entro i termini previsti.

NUOVO PAD

Così come previsto dalle normative regionali vigenti, è in corso di predisposizione il nuovo PAD (Piano Attuativo di Utilizzazione delle Aree Demaniali).

BANDO SPIAGGE 2026

Con ampio anticipo rispetto agli anni passati, è stato già indetto apposito bando di gara per le concessioni demaniali marittime temporanee per la sola stagione balneare 2026 di n. 25 lotti per finalità turistico-ricreative e per servizi complementari alla balneazione.

BANDO RIFIUTI

Presso la CUC, bando per esternalizzazione raccolta e smaltimento rifiuti sul territorio comunale.

BANDO TRIBUTI

Presso la CUC, bando per l’affidamento in concessione attraverso project financing della riscossione dei tributi comunali.

IN CORSO L’ITER PER IL PEBA

Con delibera di Giunta Comunale n. 76 del 26/02/2026, tra i primi comuni in Campania, è stato dato avvio alle procedure finalizzate alla redazione e predisposizione del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA), atto finalizzato a garantire l’accessibilità degli edifici e degli spazi pubblici a tutte le persone, indipendentemente dalle loro capacità motorie o sensoriali.

RIGENERAZIONE PATRIMONIO ARBOREO E FORESTALE

In educazione del PAF (Piano Assestamento Forestale) nei lotti di pineta previsti si è proceduto al taglio dei pini ammalorati al fine di salvaguardare il patrimonio boschivo. In altre zone del territorio comunale (Santa Venere) si è provveduto alla piantumazione di nuovi alberi.

DMO PAESTUM – SELE – TANAGRO – ALBURNI

La città di Capaccio Paestum come capofila. Tantissimi i soggetti partecipanti tra Comuni e Organizzazioni. Un contenitore che crea sinergia tra pubblico e privato. Una piattaforma permanente di programmazione per tutti gli operatori del settore turistico, alberghiero, balneare, dell’accoglienza, del cibo, della ristorazione, Consorzi, Fondazioni, Pro Loco, Agenzie di Viaggio, Tour Operator, Società di Noleggio, Società di Animazione.

CARTELLONE EVENTI 2026 IN ANTICIPO

L’importanza di condividere con largo anticipo il calendario degli eventi previsti per il 2026, in modo da favorire una programmazione anticipata alle attività ricettive e rafforzare la collaborazione tra Amministrazione Comunale e operatori turistici. Il cartellone Eventi 2026 del Comune di Capaccio Paestum viene aggiornato in tempo reale ed è consultabile sul sito istituzionale dell’ente.

RINASCITA DEL CARNEVALE DI CAPACCIO PAESTUM

Dopo anni di assenza, grazie alla sinergia tra l’Amministrazione Comunale e la neonata “Associazione Carnevale Storico di Capaccio Paestum”, alla collaborazione dei comitati di contrada e alla partecipazione di tante famiglie, cittadini e bambini, il 202G è stato l’anno del ritorno dello storico e tradizionale Carnevale di Capaccio Paestum.

PRINCIPALI LAVORI PUBBLICI RIATTIVATI O RIPRESI A SEGUITO DI MODIFICHE O NUOVE PROCEDURE

Lavori relativi agli interventi di rigenerazione urbana a Borgo Cafasso: prossimi all’inaugurazione;

Borgo Capo di Fiume (riqualificazione dell’area della piazzetta): prossimi all’inaugurazione;

Ripristino condotta sottomarina Depuratore Varolato: lavori ultimati e collaudati;

Viale della Repubblica: in pieno corso di svolgimento la riqualificazione dei marciapiedi;

Via Italia ’61: in pieno corso di svolgimento la pavimentazione del secondo tratto;

Ex Cinema Myriam: ripartiti i lavori per il completamento di variante in corso d’opera

riguardante il primo lotto;

Sottopasso Paestum: consegnato il cantiere per i lavori riguardanti i saggi archeologici

aggiudicati a gennaio scorso;

Restauro Palazzo Stabile: lavori in corso, con uno stato di avanzamento pari a circa il 70%;

Asilo Nido Rettifilo: lavori in attesa di completamento;

Asilo Nido Spinazzo: lavori in corso, con uno stato di avanzamento pari a circa il 40%;

Mensa Scuola “Zanotti Bianco” Capaccio Scalo: lavori in corso, con uno stato di

avanzamento pari a circa il 40%;

Nuova Scuola per l’Infanzia località Gromola: lavori in corso, con uno stato di avanzamento

pari al 55% circa;

Allocazione cupola geodetica località Licinella: prossimi all’inaugurazione;

Allocazione cupola geodetica località Gromola: lavori in corso, con uno stato di

avanzamento pari a circa il 70%.

ALCUNI FINANZIAMENTI EXTRACOMUNALI OTTENUTI DA QUESTA AMMINISTRAZIONE

Santa Venere (ultimo tratto di via Magna Graecia): ottenuto un finanziamento regionale per euro 1,5 milioni circa, in attesa di indizione della gara di appalto;

Torre di Mare (via Poseidonia): ottenuto un finanziamento regionale per euro 1,5 milioni

circa, in attesa di indizione della gara di appalto;

Finanziamento di euro 2,5 milioni dal Ministero dell’Interno per l’adeguamento sismico e

strutturale del Next Ex Tabacchificio in località Cafasso;

Finanziamento di euro U.2G0.000 da fondi regionali (PR Campania FESR 2021-2027) per la

rifunzionalizzazione della rete fognaria e ammodernamento del Depuratore di Varolato;

Finanziamento di euro 141.060,87 ottenuto attraverso bando del Ministero della Funzione

Pubblica. Gli interventi previsti sono finalizzati a rafforzare la capacità amministrativa, digitalizzare gli uffici, migliorare gli ambienti di lavoro e valorizzare il personale, tramite l’acquisto di tecnologia, arredi ergonomici e riqualificazione organizzativa.