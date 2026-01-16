Deteneva droga ai fini di spaccio: arrestato nel salernitano

Il 13 gennaio, personale della Squadra Mobile, nell’ambito di un’attività volta al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti nel centro cittadino, ha proceduto all’arresto di T.N. “per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente”.
I fatti
Lo stesso, secondo la ricostruzione operata dalla Polizia giudiziaria, è stato individuato in possesso di 10 panetti di hashish, per un peso complessivo di 1 kg. destinati al rifornimento delle “piazze di spaccio” nonché la somma di 19.000mila euro ritenuto provento dell’attività illecita.